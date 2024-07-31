中華隊賽程預告／戴資穎、周天成拚晉級 吳詩儀力拚代表團首牌

巴黎奧運羽球賽事今天將進行三場晉級關鍵戰，賽事將從晚上8點起連續3場舉行，其中戴資穎將遭遇泰國好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），周天成則將對上香港李卓耀，至於男雙「麟洋配」王齊麟／李洋則將遭遇中國大陸劉雨辰／歐烜屹，三組人馬只要能勝出都將晉級到淘汰賽階段。

最後一次參加奧運的戴資穎在分組賽首戰輕取譚蓮妮後，昨天依瑟儂也以21：8、21：8直落二擊敗擊敗譚蓮妮，讓戴資穎在今天晚間8點50分將與依瑟儂進行晉級關鍵戰，勝方將能取得直通8強的門票，兩人過去35度交手戴資穎拿下20勝15敗，其中包括上屆東京奧運雙方打了一場史詩級的三局大戰，由戴資穎險勝。

至於周天成今天晚上9點40分將在分組賽最後一戰對上香港李卓耀，其中李卓耀在昨天與墨西哥加里多（Luis Ramon Garrido）打了3局苦戰險勝，比賽勝者將晉級到16強。

在男雙分組賽已經收下3連勝的王齊麟／李洋，儘管晉級8強機率機率已經相當高，但今天晚間8點如能親手擊敗劉雨辰／歐烜屹，就能確保一定晉級8強。

而今年共6人參賽的拳擊隊，在賴主恩、黃筱雯過去兩日相繼出局後，今天將輪到男子71公斤級甘家葳在16強賽登場，至於吳詩儀在日前16強賽對手因為禁藥問題遭到禁賽後，今天11點38分將在8強賽對上厄瓜多選手帕拉西奧斯，如能順利取勝，至少將是銅牌保底，也將成為我國代表團今年第一位確定能奪牌的選手。

至於桌球單打賽事，今天將有3組人馬在16強賽登場，其中女單鄭怡靜將對上波蘭巴約爾（Natalia Bajor），而高承睿、林昀儒的對手將等待下午4點的32強賽進行完後才會確定，其中高承睿恐將對上中國大陸球王王楚欽，林昀儒對手則為斯洛維尼亞約爾吉奇（Darko Jorgic）與英國皮奇福德（Liam Pitchford）之戰的勝方。

女子不定向飛靶在昨天進行完資格賽首日賽事後，劉宛渝在前75個泥盤中命中71個，在所有選手中排名第11名，在取前6名晉級的情況下，劉宛渝目前距離第6名的義大利選手僅有2個泥盤差距，至於林怡君則是暫居第28名。