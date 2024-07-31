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奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

奧運游泳／王冠閎走過藥檢風波煎熬 再站奧運舞台有很多感謝

中央社／ 巴黎30日電
王冠閎(右)。 法新社
王冠閎(右)。 法新社

「台灣蝶王」王冠閎今天在巴黎奧運男子200公尺蝶式準決賽止步，回顧奧運備戰期間遇到藥檢風波，王冠閎坦言有過煎熬、不知所措，也感謝給予幫助的許多人，「有他們才有今天站在這裡的我。」

王冠閎5月底到歐洲參加比賽，卻發生第3次藥檢未到、依規定要被禁賽的風波，後來裁定第3次藥檢不成立，確定能參加奧運。

王冠閎今天在巴黎奧運男子200公尺蝶式預賽游出1分55秒32、總排名第8晉級，晚上準決賽游出1分55秒07、排名第11，無緣晉級。

王冠閎受訪談起先前的藥檢風波，坦言那陣子剛好是備戰期間，訓練因此有一點停擺，教練希望不要影響他的心情，訓練也沒辦法做得很確實。

「那段期間有很多未知數，比較煎熬、難熬，也是處於不知所措、無辜的階段」，王冠閎感謝教練、家人、體育署、國訓中心，奧會主席林鴻道的協助，證明沒事後也有安排移地訓練、整頓心情，調適算蠻快的。

王冠閎今天準決賽水道排在地主法國選手隔壁，全場觀眾替地主選手加油聲勢浩大，但王冠閎表示，今天家人也有到場，不覺得加油團氣勢有輸，也提到先前的禁藥風波，家人給他空間，也成為支持他走出風波重要的後盾。

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