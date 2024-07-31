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奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

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奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
湯智鈞。 圖／路透社
湯智鈞。 圖／路透社

巴黎奧運射箭男子個人賽第二輪，「湯包」湯智鈞強碰上屆奧運金牌，土耳其選手加佐茲（Mete Gazoz）在第1、第4局都射出3支10分箭，湯智鈞雖在絕地扳回1局，但最終仍以積點2：6落敗，中華射箭男子代表在個人賽全數盡墨。

湯智鈞第1局雖然2支10分箭走在前面，但加佐茲射出3支10分箭，就以29：30讓出；第2局加佐茲雖然只射出1支10分箭，不過湯智鈞3支都是9分箭，又以27：28，1分差讓出。

加佐茲連取4分積點下，湯智鈞在第3局背水一戰，射出1支10分箭，但以28：27勝出，將積點追到2：4；第4局湯智鈞又是連續2支10分箭後，出現9分箭，而加佐茲則是重演第1局的連3支10分箭，而且落點十分接近，搶下6分積點勝出。

中華射箭隊男子組的戴宇軒、林子翔也都在個人賽32強止步，接下來女子組的個人賽將在台灣時間下午3點56分起陸續展開，李彩綺、雷千瑩、邱意晴依序上陣，而8月1日還有混合團體賽，只不過第1場就將遇上南韓隊。

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