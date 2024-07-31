聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／麟洋配3連勝 晉8強機會大

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
「麟洋配」在巴黎奧運男雙分組賽三戰全勝。 法新社
「麟洋配」在巴黎奧運男雙分組賽三戰全勝。 法新社

中華羽球隊「麟洋配李洋王齊麟昨天在巴黎奧運男雙分組賽第三戰輕鬆過關，以二比○擊敗美國隊，取得開賽三連勝，也是D組唯一不敗球隊，晉級八強機會濃厚，李洋說：「太多人覺得我們之前太好，當時可能正處顛峰，現在就是做好每一步，分組賽沒想太多，好好發揮就對了。」

「麟洋配」從三年前東京奧運分組賽第二戰贏球後，在奧運一路保持不敗之身，今年以衛冕者的身分亮相，已經打出跨屆八連勝。

中華隊在分組賽前兩戰以二比○擊敗日本、二比一扳倒丹麥，昨天面對三連敗的美國華裔組合邱愷翔、約書亞，兩局只花卅一分鐘就以廿一比十二、廿一比十三獲勝，今天最後一戰將和中國大陸劉雨辰、歐烜屹交手，「麟洋配」在東京奧運奪金時，劉雨辰是大陸男雙成員之一。

中華隊所屬的D組被喻為「死亡之組」，各隊必須多打一場比賽變成四場，爭取八強門票形成五搶二；儘管目前處於有利地位，「麟洋配」完全不敢放鬆，王齊麟表示，當初抽籤結果很硬，情勢非常艱難，自己狀況也是時好時壞，抱著平常心比賽。

他說：「前兩場享受比賽張力、緊張感，第二戰擊敗丹麥真的很爽，意想不到可以三連勝，若能進入八強，希望繼續維持狀況。」

美國分組排名墊底，昨天對戰中華隊沒有壓力，王齊麟認為，這場比賽打得特別緊張，美國沒有包袱、很有侵略性，自己反而有點綁手綁腳，「大家對美國羽球印象不深，其實他們的水準愈來愈高。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

奧運羽球／麟洋配輕取美國分組賽3連勝 晉級8強機會大

奧運羽球／法國男雙被算錯積分進入C組 只打2場就確定遭淘汰

從電動到運動！李洋在球場上穩定軍心、執行戰術受角色「劉備」影響

相關新聞

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

巴黎奧運射箭男子個人賽第二輪，「湯包」湯智鈞強碰上屆奧運金牌，土耳其選手加佐茲（Mete Gazoz）在第1、第4局都射...

奧運網球／烏克蘭對手退賽 謝淑薇、曹家宜女雙晉級8強

中華網球隊「一姐」謝淑薇搭擋20歲小將曹家宜，今天原定在巴黎奧運網球女雙第2輪出賽，由於烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta...

奧運拳擊／遭對手踩腳判讀秒 黃筱雯16強止步自責落淚

我國女子拳擊54公斤級好手黃筱雯，今天在巴黎奧運16強賽登場出戰保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova），...

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙分組賽3連勝，也是D組5隊唯一不敗，晉級8強機會很大，李洋說：「太多人覺得...

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

中華射箭隊好手林子翔在巴黎奧運首戰過頭關，不過第2場、32強賽馬上強碰「大魔王」金優鎮，被直落三、0：6落敗，賽評田剛也...

奧運游泳／王冠閎預賽第8晉級 拚決賽教練稱至少要這成績內

我國「蝶王」王冠閎今天在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺預賽登場，被分在第二組出賽的他最終游出1分55秒32的成績，排名分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。