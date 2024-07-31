奧運羽球／麟洋配3連勝 晉8強機會大

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟昨天在巴黎奧運男雙分組賽第三戰輕鬆過關，以二比○擊敗美國隊，取得開賽三連勝，也是D組唯一不敗球隊，晉級八強機會濃厚，李洋說：「太多人覺得我們之前太好，當時可能正處顛峰，現在就是做好每一步，分組賽沒想太多，好好發揮就對了。」

「麟洋配」從三年前東京奧運分組賽第二戰贏球後，在奧運一路保持不敗之身，今年以衛冕者的身分亮相，已經打出跨屆八連勝。

中華隊在分組賽前兩戰以二比○擊敗日本、二比一扳倒丹麥，昨天面對三連敗的美國華裔組合邱愷翔、約書亞，兩局只花卅一分鐘就以廿一比十二、廿一比十三獲勝，今天最後一戰將和中國大陸劉雨辰、歐烜屹交手，「麟洋配」在東京奧運奪金時，劉雨辰是大陸男雙成員之一。

中華隊所屬的D組被喻為「死亡之組」，各隊必須多打一場比賽變成四場，爭取八強門票形成五搶二；儘管目前處於有利地位，「麟洋配」完全不敢放鬆，王齊麟表示，當初抽籤結果很硬，情勢非常艱難，自己狀況也是時好時壞，抱著平常心比賽。

他說：「前兩場享受比賽張力、緊張感，第二戰擊敗丹麥真的很爽，意想不到可以三連勝，若能進入八強，希望繼續維持狀況。」

美國分組排名墊底，昨天對戰中華隊沒有壓力，王齊麟認為，這場比賽打得特別緊張，美國沒有包袱、很有侵略性，自己反而有點綁手綁腳，「大家對美國羽球印象不深，其實他們的水準愈來愈高。」