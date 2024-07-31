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奧運桌球／連傳捷報 3台將闖單打16強

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
林昀儒。 美聯社
林昀儒。 美聯社

我國桌球好手連傳捷報，昨天凌晨「一姊」鄭怡靜和十九歲小將高承睿先挺進女單和男單十六強，最晚出賽的「小林同學」林昀儒也加入晉級行列，以直落四拍下克羅埃西亞卅八歲老將加奇尼，讓中華隊再占一席男單十六強名額。

廿二歲的林昀儒目前世界排名第八，東京奧運首度參賽就打下混雙銅牌、男單第四名佳績；他在巴黎奧運混雙改和陳思羽搭檔，八強賽力戰大陸「魔王組合」孫穎莎／王楚欽敗陣，無緣挑戰連兩屆登頒獎台，不過男單持續挺進。

昨天林昀儒碰上奧運「五朝元老」加奇尼，首局以十一比四先拿下，第二局再從四比七落後到逆轉，以十一比九再下一城；林昀儒第三局和第四局都曾陷入落後，不過第三局從六比八到十一比九搶下，第四局更在四比六落後下連拿七分鎖定勝利，打到加奇尼都兩手一攤。

列男單第五種子的林昀儒，下戰對手今天才會出爐，將遭遇斯洛維尼亞約基奇和英國皮奇福德間的勝家。在籤表上半區的高承睿，在師傅「桌球教父」莊智淵臨場坐鎮下，第二輪以局數五比一拍下羅馬尼亞對手優涅思庫，初闖奧運殿堂就打進十六強，下一戰假想敵就是大陸球王王楚欽。

鄭怡靜卅二強和羅馬尼亞好手薩馬拉第九度對陣，歷時一小時大戰以局數四比二打下對戰五連勝，下輪對手是葡萄牙四十五歲華裔老將付玉和波蘭巴約爾間的勝家。

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