聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／首戰止步 賴主恩：已盡力

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
賴主恩不敵哈薩克對手，止步十六強。特派記者季相儒／攝影
賴主恩不敵哈薩克對手，止步十六強。特派記者季相儒／攝影

第二度站上奧運舞台的我國男子拳擊六十三點五公斤級好手賴主恩，昨天凌晨在巴黎奧運十六強賽登場，面對年僅廿一歲的哈薩克小將烏魯，以二比三敗下陣來，連續兩屆都在首戰就止步，不過賽後賴主恩也直言確實已經盡力。

廿八歲的賴主恩在八年前里約奧運初次登上運動員最高殿堂，不過在卅二強賽就止步，在那之後賴主恩的拳擊路並沒有變得更加順遂，反而是陷入了長期低潮，甚至還無緣東京奧運參賽權，不過在去年杭州亞運拿下銀牌後，賴主恩也再次取得奧運參賽資格，並在昨天回到夢想的舞台

十六強賽面對哈薩克小將烏魯，賴主恩在攻擊連結不夠迅速的情況下屈居下風，最終以二比三敗下陣來，奧運之旅再度僅打一場就落幕。賽後賴主恩為自己的表現打了七分，他說：「相較於第一次參加時還很年輕，很多事情都充滿新鮮感，這次再來則是很有目標，只是最終沒有做到，依舊覺得很遺憾。」

教練羅尚策也表示，儘管賴主恩輸掉了比賽，但仍是以他為榮，也期待這次巴黎奧運帶給賴主恩的經驗與教訓，未來能夠幫助上更多國內好手，「包括果斷性攻擊不夠到位，攻擊連結也慢了一點，回來後希望給台灣拳擊一些孩子看到，從中吸收經驗。」

至於我國另外一名男子拳擊好手甘家葳，今天則將在男子七十一公斤級十六強賽出戰美國瓊斯，力拚個人在奧運的首勝。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 中華隊成績 巴黎奧運中華隊 賴主恩

延伸閱讀

奧運拳擊／16強止步自評7分 賴主恩：已經盡全力

奧運拳擊／賴主恩16強止步 回首低潮感慨持續努力或許不同

奧運桌球／總結中華隊一日戰果 射箭男團無緣獎牌、連珍羚抱憾

奧運拳擊／賴主恩16強止步 教練讚：他是我的榮耀

相關新聞

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

巴黎奧運射箭男子個人賽第二輪，「湯包」湯智鈞強碰上屆奧運金牌，土耳其選手加佐茲（Mete Gazoz）在第1、第4局都射...

奧運網球／烏克蘭對手退賽 謝淑薇、曹家宜女雙晉級8強

中華網球隊「一姐」謝淑薇搭擋20歲小將曹家宜，今天原定在巴黎奧運網球女雙第2輪出賽，由於烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta...

奧運拳擊／遭對手踩腳判讀秒 黃筱雯16強止步自責落淚

我國女子拳擊54公斤級好手黃筱雯，今天在巴黎奧運16強賽登場出戰保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova），...

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙分組賽3連勝，也是D組5隊唯一不敗，晉級8強機會很大，李洋說：「太多人覺得...

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

中華射箭隊好手林子翔在巴黎奧運首戰過頭關，不過第2場、32強賽馬上強碰「大魔王」金優鎮，被直落三、0：6落敗，賽評田剛也...

奧運游泳／王冠閎預賽第8晉級 拚決賽教練稱至少要這成績內

我國「蝶王」王冠閎今天在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺預賽登場，被分在第二組出賽的他最終游出1分55秒32的成績，排名分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。