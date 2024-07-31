奧運拳擊／首戰止步 賴主恩：已盡力

第二度站上奧運舞台的我國男子拳擊六十三點五公斤級好手賴主恩，昨天凌晨在巴黎奧運十六強賽登場，面對年僅廿一歲的哈薩克小將烏魯，以二比三敗下陣來，連續兩屆都在首戰就止步，不過賽後賴主恩也直言確實已經盡力。

廿八歲的賴主恩在八年前里約奧運初次登上運動員最高殿堂，不過在卅二強賽就止步，在那之後賴主恩的拳擊路並沒有變得更加順遂，反而是陷入了長期低潮，甚至還無緣東京奧運參賽權，不過在去年杭州亞運拿下銀牌後，賴主恩也再次取得奧運參賽資格，並在昨天回到夢想的舞台

十六強賽面對哈薩克小將烏魯，賴主恩在攻擊連結不夠迅速的情況下屈居下風，最終以二比三敗下陣來，奧運之旅再度僅打一場就落幕。賽後賴主恩為自己的表現打了七分，他說：「相較於第一次參加時還很年輕，很多事情都充滿新鮮感，這次再來則是很有目標，只是最終沒有做到，依舊覺得很遺憾。」

教練羅尚策也表示，儘管賴主恩輸掉了比賽，但仍是以他為榮，也期待這次巴黎奧運帶給賴主恩的經驗與教訓，未來能夠幫助上更多國內好手，「包括果斷性攻擊不夠到位，攻擊連結也慢了一點，回來後希望給台灣拳擊一些孩子看到，從中吸收經驗。」

至於我國另外一名男子拳擊好手甘家葳，今天則將在男子七十一公斤級十六強賽出戰美國瓊斯，力拚個人在奧運的首勝。