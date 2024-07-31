奧運拳擊／黃筱雯遭「踩倒」 抱憾無緣8強

我國女子拳擊好手黃筱雯昨天在巴黎奧運女子五十四公斤級十六強賽登場，面對頭號種子保加利亞選手佩特羅娃，前兩回合打完戰成平手，黃筱雯第三回合一度占有優勢，但在倒數階段遭到對手踩腳摔坐在地，被裁判誤判讀秒，最終她也以一比四敗下陣來，無緣八強。

黃筱雯上屆東京奧運拿下銅牌，今年六月在最後一場奧運資格賽才搭上前往巴黎奧運末班車，不過調整狀況相當不錯，被列為我國重點奪牌選手，甚至被外媒評估有奪金實力。

首輪輕取蒙特內哥羅選手高耶科維奇後，黃筱雯昨天在十六強賽碰上大會第一種子佩特羅娃，首回合在對手主動出擊下，黃筱雯一度居下風，不過第二回合隨即展開反撲，幾次攻勢都形成有效打擊，成功將戰局扳平。

第三回合黃筱雯的猛攻一度打飛佩特羅娃的護齒套，眼看勝利就將納入囊中，黃筱雯卻在倒數階段遭對手踩到腳跌坐在地，還被裁判讀秒，儘管教練劉宗泰第一時間就表示抗議，但最終黃筱雯仍因為這個關鍵判決以一比四敗下陣來，無緣八強。

劉宗泰表示，最後階段的讀秒判決對比賽影響非常大，但這也是拳擊最被詬病的地方，就是裁判機制不能提出抗議，「當我們出場時，就連地主觀眾都覺得應該是筱雯贏。不過現在也不能改變狀況，相信筱雯還不到退休時候，她的實力在國際間也是沒有問題的。」

黃筱雯自責落淚，她說：「因為對手是頭號種子，又很喜歡有一些大動作，裁判在判她上比較有優勢，尤其最後十幾秒被判讀秒，氣勢都去了，當時確實是踩到。」

在黃筱雯止步於十六強後，我國另一名好手吳詩儀今天晚間十一點卅八分將在女子組六十公斤級八強賽登場，面對厄瓜多選手帕拉西奧斯，只要能取勝就將保底銅牌，尋求為中華代表團開張獎牌庫。