聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運拳擊／黃筱雯遭「踩倒」 抱憾無緣8強

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎報導
黃筱雯無緣連兩屆站上頒獎台。巴黎奧運採訪團／攝影
黃筱雯無緣連兩屆站上頒獎台。巴黎奧運採訪團／攝影

我國女子拳擊好手黃筱雯昨天在巴黎奧運女子五十四公斤級十六強賽登場，面對頭號種子保加利亞選手佩特羅娃，前兩回合打完戰成平手，黃筱雯第三回合一度占有優勢，但在倒數階段遭到對手踩腳摔坐在地，被裁判誤判讀秒，最終她也以一比四敗下陣來，無緣八強。

黃筱雯上屆東京奧運拿下銅牌，今年六月在最後一場奧運資格賽才搭上前往巴黎奧運末班車，不過調整狀況相當不錯，被列為我國重點奪牌選手，甚至被外媒評估有奪金實力。

首輪輕取蒙特內哥羅選手高耶科維奇後，黃筱雯昨天在十六強賽碰上大會第一種子佩特羅娃，首回合在對手主動出擊下，黃筱雯一度居下風，不過第二回合隨即展開反撲，幾次攻勢都形成有效打擊，成功將戰局扳平。

第三回合黃筱雯的猛攻一度打飛佩特羅娃的護齒套，眼看勝利就將納入囊中，黃筱雯卻在倒數階段遭對手踩到腳跌坐在地，還被裁判讀秒，儘管教練劉宗泰第一時間就表示抗議，但最終黃筱雯仍因為這個關鍵判決以一比四敗下陣來，無緣八強。

劉宗泰表示，最後階段的讀秒判決對比賽影響非常大，但這也是拳擊最被詬病的地方，就是裁判機制不能提出抗議，「當我們出場時，就連地主觀眾都覺得應該是筱雯贏。不過現在也不能改變狀況，相信筱雯還不到退休時候，她的實力在國際間也是沒有問題的。」

黃筱雯自責落淚，她說：「因為對手是頭號種子，又很喜歡有一些大動作，裁判在判她上比較有優勢，尤其最後十幾秒被判讀秒，氣勢都去了，當時確實是踩到。」

在黃筱雯止步於十六強後，我國另一名好手吳詩儀今天晚間十一點卅八分將在女子組六十公斤級八強賽登場，面對厄瓜多選手帕拉西奧斯，只要能取勝就將保底銅牌，尋求為中華代表團開張獎牌庫。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 中華隊今日賽程／「蝶王」王冠閎拚歷史、黃筱雯戰第一種子
▪ 桌球／雙殺羅馬尼亞 鄭怡靜、高承睿晉級單打16強
▪ 美國首戰大破塞爾維亞 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 小戴最後一舞 看羽球中華隊新表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 中華隊成績 巴黎奧運中華隊 黃筱雯

延伸閱讀

巴黎奧運／運動畫刊看好金牌黃筱雯落馬 網友憂：獎牌掛零

奧運拳擊／關鍵判決影響黃筱雯16強止步 教練：觀眾說我們贏

奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯不敵頭號種子止步16強

巴黎奧運／開幕日網路聲量破10萬筆！網友討論焦點人物一次看

相關新聞

奧運射箭／上屆金牌10分箭狂射 男子最後希望湯智鈞32強止步

巴黎奧運射箭男子個人賽第二輪，「湯包」湯智鈞強碰上屆奧運金牌，土耳其選手加佐茲（Mete Gazoz）在第1、第4局都射...

奧運網球／烏克蘭對手退賽 謝淑薇、曹家宜女雙晉級8強

中華網球隊「一姐」謝淑薇搭擋20歲小將曹家宜，今天原定在巴黎奧運網球女雙第2輪出賽，由於烏克蘭組合柯絲堤雅克（Marta...

奧運拳擊／遭對手踩腳判讀秒 黃筱雯16強止步自責落淚

我國女子拳擊54公斤級好手黃筱雯，今天在巴黎奧運16強賽登場出戰保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova），...

奧運羽球／麟洋配跨屆8連勝 王齊麟評估進8強機率75到80%

中華羽球隊「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運男雙分組賽3連勝，也是D組5隊唯一不敗，晉級8強機會很大，李洋說：「太多人覺得...

奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強

中華射箭隊好手林子翔在巴黎奧運首戰過頭關，不過第2場、32強賽馬上強碰「大魔王」金優鎮，被直落三、0：6落敗，賽評田剛也...

奧運游泳／王冠閎預賽第8晉級 拚決賽教練稱至少要這成績內

我國「蝶王」王冠閎今天在巴黎奧運游泳男子蝶式200公尺預賽登場，被分在第二組出賽的他最終游出1分55秒32的成績，排名分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。