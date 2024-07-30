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奧運射箭／有種準度叫南韓隊…林子翔不敵金優鎮止步32強
中華射箭隊好手林子翔在巴黎奧運首戰過頭關，不過第2場、32強賽馬上強碰「大魔王」金優鎮，被直落三、0：6落敗，賽評田剛也忍不住感嘆：「有種準度叫做南韓隊。」
林子翔首局射出2支10分箭，然而中間夾了1支偏差的7分箭，輸給連3支10分箭的金優鎮，第2局林子翔雖然射出28分的高標，然而金優鎮2支10分箭加上1支9分箭，終結希望。
被聽牌狀態下，林子翔第3局沒能射出10分箭，而金優鎮又是連3支10分箭，以30：26壓倒性勝利，取得6分積點勝出，金優鎮全場9支箭有8支10分箭，只有1支9分箭。
前中華隊射箭國手、2011年世大運混雙銀牌的田剛，在擔任此戰賽評時也指出，林子翔今天有些細節沒做到位，但關鍵還是對方準度實在太穩，難以撼動。
林子翔上屆東京奧運擔任中華射箭隊的靶子隊，今年則與湯智鈞、戴宇軒攜手，生涯首度進軍奧運殿堂，然而32強就強碰金牌候選的南韓強敵，生涯獨缺奧運射箭個人金牌的金優鎮，則是取得16強門票，續朝目標邁進。
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