奧運射箭／林子翔首戰過關 32強遇到「魔王」金優鎮

巴黎奧運射箭男子個人賽今天開始，中華隊林子翔吸取男團失利經驗，64強面對西班牙選手阿查（Pablo Acha），在聽牌後兩度戰平，以6：2勝出，只不過32強要對上南韓「三朝元老」金優鎮。

林子翔首局就以1支10分箭加上2支9分箭，28分險勝對手1分，搶得先機，第2局上演相同戲碼，再次以28：27，取得4點積分進入聽牌階段。

不過第3局阿查表現優異，不僅射出2支10分箭，其中1支還正中紅心，林子翔也以2支10分箭回應，雙方同為29分，各取1分積分。

關鍵第4局，阿查前兩箭射出9分、8分，林子翔也同樣射出9分、8分，最後兩人同樣射出9分箭，雖然平手各獲1積點，但林子翔先取6積點勝出。

林子翔下一戰對手是強敵，金優鎮今年才剛在男團率隊贏得三連霸，自2016里約奧運起算的連3面男團射箭金牌，金優鎮全都有份，上屆東京奧運個人賽第5名作收，只因在8強輸給「湯包」湯智鈞。