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奧運拳擊／黃筱雯關鍵判決影響奧運16強止步 觀眾肯定表現

中央社／ 巴黎30日電
黃筱雯(右)。 路透
黃筱雯(右)。 路透

台灣女子拳擊好手黃筱雯今天在巴黎奧運女子54公斤級16強決勝回合，被對手踩到跌倒卻被判讀秒，最終吞敗16強止步，教練劉宗泰直言：「退場時地主觀眾覺得贏的應該是我們。」

黃筱雯上屆東京奧運奪下女子拳擊51公斤級銅牌，此次巴黎奧運在女子54公斤級32強擊敗蒙特內哥羅選手葛裘維奇（Bojana Gojkovic），今天16強與大會頭號種子保加利亞選手佩特卓娃（Stanimira Petrova）交手，卻在決勝第3回合有關鍵誤判。

黃筱雯還原狀況表示，第3回合是被對手踩到跌倒，但裁判判對方有效攻擊、開始讀秒，當下有反映可是沒有用，整個氣勢都跑掉了。

今天前2回合打完，兩人分數不相上下，教練劉宗泰也提到，今天裁判的判分對黃筱雯比較不利，前面2回合其實掌握不錯，第3回合那個判決影響很大。

劉宗泰提到，滑倒當下也有馬上示意那一拳應該不能算，但已經被判讀秒了，如果繼續下去可能更會影響判分，拳擊被詬病的地方也在此，不管扣分讀秒，都沒有抗議機制，這場比賽很可惜。

黃筱雯是首次與佩特卓娃對戰，劉宗泰表示，外界也給黃筱雯不小的壓力，因為對手是大會第一種子，但黃筱雯實力有到那邊，準備這麼久是有機會拿下的，也希望黃筱雯不要放棄。

劉宗泰受訪時多次提到這場比賽很可惜、非常接近，觀眾其實都看得出來，黃筱雯不是被擊倒的，也透露退場時「地主觀眾也覺得贏的應該是我們。」

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