巴黎奧運／運動畫刊看好金牌黃筱雯落馬 網友憂：獎牌掛零

上屆東京奧運銅牌得主拳擊女將黃筱雯，是美國運動畫刊評估中華代表團本屆唯一可以奪金女將，然而隨著她在今天16強不敵對手落馬，這面被看好為台灣奪牌的項目又沒了，隨著上屆奪下銀牌柔道楊勇緯及射箭男子團體，加上銅牌桌球混雙，目前為止已有4項上屆奪牌項目無緣蟬聯獎牌，再扣除本屆未能參賽的上屆體操銀牌李智凱及空手道銅牌文姿云，總計東京奧運所獲得的12面獎牌中，本屆已有6項滑鐵盧，為此有網友憂心，本屆會不會創下中華代表團史上在奧運最慘紀錄。

中華隊上屆東京奧運拿到2金4銀6銅、總計12面獎牌，創下台灣在奧運史上最佳成績，不少人歸功於天時、地利再加上疫情因素，然而本屆奧運中華代表團一開始幾個項目的表現，不如預期；網友算出，在東京奧運的同樣時間點中華隊已拿到1金2銀3銅了。而今天運動畫刊預期中華隊唯一金牌黃筱雯止步於16強，更國人失去不少信心；運動畫刊另外預期的兩面銅牌跆拳道羅嘉翎及射箭混雙尚未進行。

本屆奧運已進行至第四天，除了6項上屆奪牌項目已無緣蟬聯獎牌外，另外上屆金牌羽球男雙李洋、王齊麟及銀牌羽球戴資穎比賽仍在進行中，上屆金牌舉重郭婞淳，以及銅牌舉重陳玟卉、跆拳道羅嘉翎、高球潘政琮等4人尚未出賽，都將繼續為中華隊拚獎牌。至於上屆未能奪牌的體操唐嘉鴻，在單槓資格賽排名第二進軍決賽，以及目前世界排名第一拳擊女將林郁婷尚未出賽，則是中華隊剩下較具實力奪牌重點。

台灣以「中華台北」名義在1984年洛杉磯奧運重返參賽以來，只有1988年漢城奧運未能奪下任何獎牌外，包括1984年舉重蔡溫義1銅、1992年巴塞隆納棒球銀牌、1996年亞特蘭大桌球陳靜銀牌、2000年雪梨1銀4銅、2004年雅典2金2銀1銅、2008年北京1金1銀2銅、2012年1金1銅、2016里約1金2銅，上屆東京2金4銀6銅，合計7金10銀17銅。之前以中華民國參賽則有1960年楊傳廣田徑男子十項銀牌及1968年紀政田徑女子80米跨欄銅牌。