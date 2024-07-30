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奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯仍止步16強

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奧運拳擊／第二回合一度扳平 黃筱雯不敵頭號種子止步16強

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
黃筱雯不敵頭號種子止步16強。季相儒／攝影
黃筱雯不敵頭號種子止步16強。季相儒／攝影

力拚連續兩屆奧運奪牌的我國女子拳擊好手黃筱雯，今天在巴黎奧運女子54公斤級16強賽登場，面對該量級第一種子的保加利亞佩特羅娃（Stanimira Petrova），在首回合一度落後的情況下，黃筱雯雖然在第二回合一度追平，但最終仍是以1：4敗下陣來，無緣8強。

上屆東京奧運拿下銅牌的黃筱雯，在今年6月初登場的第二次也是最後一次奧運資格賽中搭上巴黎奧運末班車，成為我國今年第4位取得參賽資格的女子拳中選手。

在巴黎奧運首輪以5：0擊敗蒙特內哥羅選手高耶科維奇後，今天的16強賽則是碰上大會第一種字的保加利亞好手佩特羅娃，在首回合賽事中，高耶科維奇主動出擊取得4：1領先，不過第二回合黃筱雯也展開反撲，多次的組合拳讓佩特羅娃難越雷池並形成有效打擊，在第二回合打完後也成功扳平。

決勝的第三回合黃筱雯的幾次反擊都順利擊中對手，讓高耶科維奇只能轉攻為守，甚至將對手護齒套打掉，不過在倒數階段防守時不慎跌坐在地，最終以1：4敗下陣來，止步於16強。

黃筱雯出拳。 記者季相儒／攝影
黃筱雯出拳。 記者季相儒／攝影

三回後裁判判定保加利亞頭號種子勝出。 記者季相儒／攝影
三回後裁判判定保加利亞頭號種子勝出。 記者季相儒／攝影

黃筱雯被對手打中頭部一度跌坐在地。 記者季相儒／攝影
黃筱雯被對手打中頭部一度跌坐在地。 記者季相儒／攝影

黃筱雯出場。 記者季相儒／攝影
黃筱雯出場。 記者季相儒／攝影

黃筱雯出拳擊中保加利亞對手。 記者季相儒／攝影
黃筱雯出拳擊中保加利亞對手。 記者季相儒／攝影

黃筱雯不甘心想向裁判申訴。 記者季相儒／攝影
黃筱雯不甘心想向裁判申訴。 記者季相儒／攝影

黃筱雯不甘心雙手一攤。 記者季相儒／攝影
黃筱雯不甘心雙手一攤。 記者季相儒／攝影

黃筱雯三局激戰被判定落敗，場上不甘心落淚。 記者季相儒／攝影
黃筱雯三局激戰被判定落敗，場上不甘心落淚。 記者季相儒／攝影

黃筱雯不敵頭號種子止步16強。季相儒／攝影
黃筱雯不敵頭號種子止步16強。季相儒／攝影

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