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奧運舉重／陳玟卉二度征戰奧運 教練：比4月狀況更好

中央社／ 台北30日電
舉重選手陳玟卉。記者侯永全／攝影
舉重選手陳玟卉。記者侯永全／攝影

台灣舉重代表隊將在8月1日啟程前往法國巴黎，陳玟卉先前在4月世界盃總和曾繳出破全國紀錄246公斤，而教練黃達德對陳玟卉這次參加巴黎奧運有信心，他表示，陳玟卉狀況比4月更好。

台灣舉重代表隊今年巴黎奧運共有3名選手取得參賽資格，除了連2屆參賽的女子49公斤級方莞靈外，「舉重女神」郭婞淳在上屆東京奧運女子59公斤級摘金，這次將尋求衛冕，而上屆女子64公斤級奪銅的陳玟卉，因量級縮減，改戰71公斤級。

陳玟卉今年4月泰國舉行的舉重世界盃在挺舉、總和雙破全國紀錄，其中總和以246公斤、名列第4名，後來5月赴日本北海道移地訓練2週後就留在台灣訓練，將在8月1日搭機前往巴黎。

台灣舉重隊這次將由方莞靈打頭陣，將在當地時間8月7日出賽，而郭婞淳將在隔日亮相，至於壓軸的陳玟卉將在8月9日登場。

面對兩地時差問題，教練黃達德並不擔心，近期已將陳玟卉專項訓練時間延後至晚間7時。

儘管巴黎奧運71公斤級少了中國選手廖桂芳，但美國選手李維茲（Olivia Lynn Reeves）、厄瓜多選手帕拉修斯（Angie Palacios），兩人分別為去年2023年世界舉重錦標賽銅牌、銀牌，將是尋求連2屆登上頒獎台陳玟卉的勁敵。

距離比賽僅剩不到2週，黃達德透露，陳玟卉目前狀況越來越好，「比4月世界盃成績更好，現在就跟東京的時候狀況一樣，就等比賽再說。」

另外，身為方莞靈啟蒙教練的林玥礽，也是方莞靈能再戰巴黎奧運扮演重要角色，原本在東京奧運後，方莞靈因傷曾萌生退休的念頭，在林玥礽鼓勵下，方莞靈決定再拚一次。

林玥礽過去也是舉重選手出身，這次將陪伴愛徒參加巴黎奧運，用另一種方式完成選手時期未達成的夢想，讓她既開心又期待，她說：「莞靈又再一次帶我去到不同的地方，身為一個運動員人生的夢想當然是奧運，那很遺憾的，我在自己選手時期沒有達成，但很感謝莞靈帶我一起前進奧運。」

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