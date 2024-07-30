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奧運拳擊／林郁婷性別遭前拳王質疑 國際奧會認證資格沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
林郁婷（右）。 本報資料照
林郁婷（右）。 本報資料照

「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級頭號種子，預計將在8月2日迎來首戰。沒想到愛爾蘭前拳王麥格根（Barry McGuigan）發文質疑林郁婷為何能出賽，國際奧會（IOC）則為林郁婷參賽資格背書。

林郁婷和阿爾及利亞選手凱莉夫（Imane Khelif）都曾在2023年捲入性別檢測風波，導致比賽資格被取消，如今2名好手都獲准出戰巴黎奧運，麥格根發文質疑，「她們被允許打到這裡，真令人震驚，這是怎麼回事？」

事實上，杭州亞運金牌戰前哈薩克曾向大會抗議林郁婷性別爭議，但中華代表團準備好相關醫療紀錄，讓哈薩克抗議失敗。

據外媒報導，國際奧會已針對這次事件回應，「參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員，均符合比賽資格和參賽規定，並適用醫療規定。」

林郁婷是我國奧運奪牌熱門，女子57公斤級頭號種子，不用打32強直接保送16強，對手是剛果共和國馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）與烏茲別克圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）對戰的勝者。

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