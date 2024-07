奧運拳擊／林郁婷性別遭前拳王質疑 國際奧會認證資格沒問題

「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級頭號種子,預計將在8月2日迎來首戰。沒想到愛爾蘭前拳王麥格根(Barry McGuigan)發文質疑林郁婷為何能出賽,國際奧會(IOC)則為林郁婷參賽資格背書。

林郁婷和阿爾及利亞選手凱莉夫(Imane Khelif)都曾在2023年捲入性別檢測風波,導致比賽資格被取消,如今2名好手都獲准出戰巴黎奧運,麥格根發文質疑,「她們被允許打到這裡,真令人震驚,這是怎麼回事?」

It’s shocking that they were actually allowed to get this far, what is going on ? https://t.co/kOhsCBYUlb