集氣衝刺！盤點中華隊近5屆奧運獎牌數 兩項運動貢獻最多

巴黎奧運26日盛大開幕，中華隊60名國手齊聚法國爭取榮譽，其中不少選手已多次為國出征。除為他們加油吶喊，《聯合新聞網》也整理了近5屆中華隊戰績供讀者參考。

2004年雅典奧運

89人參賽，共獲2金2銀1銅共5面獎牌，排名31。

金牌／陳詩欣／跆拳道（女子49公斤級）

金牌／朱木炎／跆拳道（男子58公斤級）

銀牌／黃志雄／跆拳道（男子68公斤級）

銀牌／劉明煌、王正邦、陳詩園／射箭（男子團體）

銅牌／袁叔琪、吳蕙如、陳麗如／射箭（女子團體）

2008年北京奧運

80人參賽，共獲1金1銀2銅共4面獎牌，排名45。

金牌／陳葦綾／舉重（女子48公斤級）

銀牌／盧映錡／舉重（女子63公斤級）

銅牌／朱木炎／跆拳道（男子58公斤級）

銅牌／宋玉麒／跆拳道（男子68公斤級）

2012年倫敦奧運

44人參賽，共獲1金0銀1銅共2面獎牌，排名49。

金牌／許淑淨／舉重（女子53公斤級）

銅牌／曾櫟騁／跆拳道（女子57公斤級）

2016年里約熱內盧奧運

58人參賽，共獲1金0銀2銅共3面獎牌，排名50。

金牌／許淑淨／舉重（女子53公斤級）

銅牌／雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷／射箭（女子團體）

銅牌／郭婞淳／舉重（女子58公斤級）

2020年東京奧運

68人參賽，共獲2金4銀6銅共12面獎牌，排名34。

金牌／郭婞淳／舉重（女子59公斤級）

金牌／李洋、王齊麟／羽球（男子雙打）

銀牌／楊勇緯／柔道（男子60公斤級）

銀牌／鄧宇成、湯智鈞、魏均珩／射箭（男子團體）

銀牌／李智凱／體操（男子鞍馬）

銀牌／戴資穎／羽球（女子單打）

銅牌／羅嘉翎／跆拳道（女子57公斤級）

銅牌／林昀儒、鄭怡靜／桌球（混合雙打）

銅牌／陳玟卉／舉重（女子64公斤級）

銅牌／潘政琮／高爾夫（男子）

銅牌／黃筱雯／拳擊（女子蠅量級）

銅牌／文姿云／空手道（女子55公斤級）

由中華隊近5屆獲獎項目，可發現以舉重、跆拳道居多，各有6面，其次在射箭方面也表現不俗，共拿到4面獎牌。