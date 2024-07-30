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集氣衝刺！盤點中華隊近5屆奧運獎牌數 兩項運動貢獻最多
巴黎奧運26日盛大開幕，中華隊60名國手齊聚法國爭取榮譽，其中不少選手已多次為國出征。除為他們加油吶喊，《聯合新聞網》也整理了近5屆中華隊戰績供讀者參考。
2004年雅典奧運
89人參賽，共獲2金2銀1銅共5面獎牌，排名31。
- 金牌／陳詩欣／跆拳道（女子49公斤級）
- 金牌／朱木炎／跆拳道（男子58公斤級）
- 銀牌／黃志雄／跆拳道（男子68公斤級）
- 銀牌／劉明煌、王正邦、陳詩園／射箭（男子團體）
- 銅牌／袁叔琪、吳蕙如、陳麗如／射箭（女子團體）
2008年北京奧運
80人參賽，共獲1金1銀2銅共4面獎牌，排名45。
- 金牌／陳葦綾／舉重（女子48公斤級）
- 銀牌／盧映錡／舉重（女子63公斤級）
- 銅牌／朱木炎／跆拳道（男子58公斤級）
- 銅牌／宋玉麒／跆拳道（男子68公斤級）
2012年倫敦奧運
44人參賽，共獲1金0銀1銅共2面獎牌，排名49。
- 金牌／許淑淨／舉重（女子53公斤級）
- 銅牌／曾櫟騁／跆拳道（女子57公斤級）
2016年里約熱內盧奧運
58人參賽，共獲1金0銀2銅共3面獎牌，排名50。
- 金牌／許淑淨／舉重（女子53公斤級）
- 銅牌／雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷／射箭（女子團體）
- 銅牌／郭婞淳／舉重（女子58公斤級）
2020年東京奧運
68人參賽，共獲2金4銀6銅共12面獎牌，排名34。
- 金牌／郭婞淳／舉重（女子59公斤級）
- 金牌／李洋、王齊麟／羽球（男子雙打）
- 銀牌／楊勇緯／柔道（男子60公斤級）
- 銀牌／鄧宇成、湯智鈞、魏均珩／射箭（男子團體）
- 銀牌／李智凱／體操（男子鞍馬）
- 銀牌／戴資穎／羽球（女子單打）
- 銅牌／羅嘉翎／跆拳道（女子57公斤級）
- 銅牌／林昀儒、鄭怡靜／桌球（混合雙打）
- 銅牌／陳玟卉／舉重（女子64公斤級）
- 銅牌／潘政琮／高爾夫（男子）
- 銅牌／黃筱雯／拳擊（女子蠅量級）
- 銅牌／文姿云／空手道（女子55公斤級）
由中華隊近5屆獲獎項目，可發現以舉重、跆拳道居多，各有6面，其次在射箭方面也表現不俗，共拿到4面獎牌。
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