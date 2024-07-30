奧運桌球／師承莊智淵！19歲高承睿神似「動漫人物」 昔練球影片曝「奶音超有氣勢」

台灣「桌球教父」莊智淵的徒弟高承睿年僅19歲，世界排名第32，儼然是台灣體壇新星，在這次2024巴黎奧運桌球男子單打項目，64強打敗伊朗選手阿拉米恩（Nima Alamian），32強輕鬆擊退羅馬尼亞好手尤尼斯古（Eduard Ionescu）晉級16強，外界對他關注度持續升高。

高承睿2004年出生，2015年時高承睿才10歲、身高135公分，是台北青少年桌球公開賽中年紀最小、個頭也最小的選手，雖然在個人單打小組賽都輸球，但當年他的教練洪子健於賽後稱讚他是個練球很認真、協調性也很好的球員，「最重要的是頭腦清晰，未來發展性很好」。

由於非常崇拜台灣「桌球教父」莊智淵，高承睿自台北市民權國小畢業後即南下高雄讀書，並在「智淵乒乓球館」拜師學藝，在教練指導下，球技進步飛快，2019年台北青少年公開賽拿下U15男單冠軍，隔年已挑戰當國手。莊智淵認為，他除資質佳，後天努力也認真，常會自主延長訓練，個性相當沉穩。

因為2024巴黎奧運，網友也翻出高承睿和師父莊智淵四年前在《木曜4超玩》「一日系列」現身的影片，他透露從幼稚園就開始練球，雖然爸媽都沒有打桌球的習慣，但是姊姊有打，不過是打興趣的，而姐姐帶他打了桌球之後，反而是他進入了更專業的桌球訓練世界。

這次征戰奧運，讓許多國人認識了高承睿，網友發現他長得神似動畫《我們這一家》的角色「柚子」，球迷看到高承睿打球的模樣覺得可愛又厲害，在Threads上將他暱稱為「柚子同學」，還有人把頭髮P圖上去直呼「終於找到答案，之前一直覺得像誰」、「除了小林同學，可以再增加一位柚子同學了」、「真的會笑死，嘴巴的部分一模一樣回不去了」、「愈看愈像、被圈粉」、「高承睿就是柚子本人無誤」。

另外，高承睿童年練習打球的影片也在社群媒體上被瘋傳。網友留言表示，「朋友說小時候跟高承睿在同個地方學桌球，幼稚園的他都還要站在墊子上身高才夠，卻總是超級認真地在練習」、「他那個ㄏㄚˋ也太可愛了吧」、「很有氣勢的奶音」、「發球後定住的動作超可愛 」、「打球時眼睛閃閃發光」。