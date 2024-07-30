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奧運／「麟洋配」羽球拚晉級 射擊楊昆弼盼進決賽

中央社／ 巴黎29日電

巴黎奧運台灣代表隊持續拚戰，羽球「麟洋配」李洋、王齊麟將在分組賽第3戰迎戰美國組合力拚晉級；另外，男子射擊不定向飛靶的楊昆弼，則盼能晉級決賽並替台灣搶下首面獎牌。

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟在分組預賽抽籤，被抽中「死亡之組」，而且還要多打一場，不過他們先後擊敗日本、丹麥組合，只要今天如願擊退美國華裔組合邱愷翔、約書亞（Joshua Yuan），就有機會晉級8強。

王齊麟在接受中央社訪問時說：「其實我們就是保持平常心，既然都到了這個階段，當然要努力拚一下，看能不能再創一次奇蹟。」

台灣不定向飛靶射擊好手楊昆弼，在首日前3輪資格賽結束後排名暫居第11名，後3輪資格賽將力拚決賽門票。

上屆東京奧運拿下銅牌的黃筱雯，將於16強對上兩屆歐錦賽金牌、保加利亞選手佩特卓娃（Stanimira Petrova），若能好好發揮，很有機會挺進8強。

至於台灣射箭大軍之前在男團、女團都鎩羽而歸、沒能搶下獎牌，明天男子個人對抗賽將先打頭陣，包括戴宇軒、林子翔、湯智鈞都會輪番上陣，希望能締造佳績。

另外，「台灣蝶王」王冠閎在等待多天後，將於男子200公尺蝶式預賽登場，上屆他在東京奧運預賽破全國挺進準決賽，期望本屆巴黎奧運也能繼續復刻好表現。

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