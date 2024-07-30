奧運／桌球鄭怡靜、高承睿單打晉16強 連珍羚16強抱憾止步

台灣桌球一姐鄭怡靜、男子好手高承睿今天分頭出擊各自搶勝、單打晉級16強；擊劍好手陳弈通首闖奧運挺進32強、平隊史紀錄，但沒能再進一步；柔道女王連珍羚則在16強止步。

桌球單打賽事，台灣桌球一姐鄭怡靜女單32強與羅馬尼亞薩瑪拉（Elizabeta Samara）激戰將近59分鐘，以4比2搶勝晉級，男單高承睿也以4比1擊敗羅馬尼亞新星尤尼斯古（Eduard Ionescu）、雙雙晉級16強。

「柔道女王」連珍羚第3度站上奧運舞台，她在柔道女子57公斤級32強賽擊敗獅子山共和國的科羅馬（Mariama Koroma），無奈16強不敵塞爾維亞選手柏瑞斯奇（Marica Perisic）止步，對於未來下一步該如何走，她打算先休息幾個月再思考。

21歲男子擊劍好手陳弈通生涯首度站上奧運舞台，64強擊退黎巴嫩的瓦金（Philippe Wakim）、但32強不敵地主法國選手、大會第5種子李佛特（Enzo Lefort）吞敗止步，32強也平奧運擊劍隊史最佳成績，上一次闖進32強是2012年倫敦奧運的女子擊劍好手徐若庭。

射箭男子團體湯智鈞、戴宇軒、林子翔今天首戰16強以6比0擊敗英國晉級，只可惜8強賽失準以1比5不敵中國隊、無緣獎牌。

女子拳擊60公斤級吳詩儀首戰擊退韓國勁敵吳妍智晉級，16強的對手、奈及利亞女將奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore）因藥檢未過且未過磅，吳詩儀兵不血刃晉級8強、再1勝就有獎牌。

男子拳擊63.5公斤級賴主恩再度挑戰奧運，16強以2比3不敵哈薩克選手穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr）、未能延續征途。

射擊名將楊昆弼在男子不定向飛靶資格賽首日，3輪合計拿下72分、暫時排名第11。