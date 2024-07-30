奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

中央社／ 巴黎29日電
高承睿。 路透
高承睿。 路透

台灣桌球小將高承睿今天在巴黎奧運男單32強，面對羅馬尼亞的尤尼斯古（Eduard Ionescu），以13比11、11比5、8比11、11比6、11比7輕鬆獲勝、晉級16強。

世界排名第32名的高承睿今天對上世界排名第72名的尤尼斯古，賽前對戰4場以3勝1敗佔上風，今天雙方再度交手，首局都還在找狀態，高承睿最多領先3分，先以13比11收下。

第2局高承睿在中、前台發揮出色，以11比5輕鬆過關，第3局雖被對手以8比11追回一局，但接著高承睿連拿2局順利收下比賽勝利。

師承莊智淵的高承睿5局僅耗費38分鐘順利拿下，從籤表來看，高承睿16強的對手，很可能是大會頭號種子、世界排名第1的中國好手王楚欽。

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