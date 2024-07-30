奧運拳擊／賴主恩16強止步 回首低潮感慨持續努力或許不同

中央社／ 巴黎29日電

拳擊好手賴主恩走過一段低潮空窗期，再度站上奧運舞台，今天16強吞敗止步更感慨，「如果有持續努力、可能就會不一樣。」但也提到大家都很努力，都有激勵人心的地方值得學習。

賴主恩在巴黎奧運拳擊男子63.5公斤16強，以2比3惜敗哈薩克好手穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr），提前止步。

賴主恩接觸拳擊運動後很快展露天賦，2016年首度取得奧運門票、在里約奧運亮相，但表現不佳讓他陷入一段低潮、喪志，甚至走偏自我放逐的時期，「柔道男神」楊勇緯的一番話：「在你所愛的世界裡發光發熱，是一件很幸福的事。」不僅感動了賴主恩，也給了他重回拳擊擂臺的動力。

8年後的巴黎奧運，賴主恩從過去的「很狂」到逐漸成熟，今天首戰吞敗止步，賽後受訪表示，中間低潮很久一段時間，是比較可惜的地方，「如果我持續努力，可能就會不一樣」，但這就是人的選擇。

賴主恩也提到，近期都把社群關起來，因為如果有選手表現不如預期，就會看到一些比較負面的留言，但他也提到，大家都很辛苦、努力，不要把目光都放在得牌選手身上，「每個人都會有激勵人心的部分、值得去學習。」

賴主恩也提到，上一次里約奧運很年輕，充滿新鮮感，再度站上奧運殿堂不容易，這次參賽很有目標、想要奪牌，雖然很遺憾、很可惜，但比賽就是這樣，「這就是運動迷人、吸引人的地方。」

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