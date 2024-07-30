奧運拳擊／賴主恩16強止步 教練讚：他是我的榮耀

中央社／ 巴黎29日電

台灣拳擊好手賴主恩2度挑戰奧運，今天在巴黎奧運男子63.5公斤級賽事16強以2比3惜敗哈薩克穆卡梅薩比爾、無緣晉級，但教練羅尚策給愛徒表現打滿分，並說：「他是我的榮耀。」

賴主恩睽違8年再次踏上奧運舞台，但首場比賽沒能順利開胡，首輪輪空的他，16強碰上哈薩克選手穆卡梅薩比爾（Bazarbay Uulu Mukhammedsabyr），首局他拿下2個10分，2局也拿下2個10分，3局僅獲得1個10分票，終場以2比3吞敗止步。

教練羅尚策稱讚賴主恩表現100分，哈薩克在拳擊項目實力堅強，今天可以打成五五波，獲得2比3這樣的分數已不簡單，面對大場面可以打出這樣的過程，「他是我的榮耀。」

但羅尚策也點出還有可以更好的地方是「不夠果斷」，比賽過程中有很多時間點沒有掌握到，有感覺到賴主恩想要設計攻擊，只是聯結做的有點慢，雖然看到分數當下覺得有點可惜，但也有收穫，無論是他或者未來的學弟妹知道，攻擊節奏掌握要快一點。

相比2016年的里約奧運，羅尚策認為，8年前的賴主恩「很狂」，但戰術上沒有這麼全面，今天組織進攻比較明確。

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