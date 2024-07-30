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奧運拳擊／16強止步自評7分 賴主恩：已經盡全力

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
儘管未能順利晉級，但賴主恩強調已經拚盡全力。記者季相儒／攝影
儘管未能順利晉級，但賴主恩強調已經拚盡全力。記者季相儒／攝影

相隔8年再度站上奧運舞台，我國男子拳擊63.5公斤幾好手賴主恩今天在巴黎奧運16強賽登場，面對年僅21歲的哈薩克小將烏魯（Mukhammedsabyr Bazarbay Uulu），最終以2：3敗下陣來，止步於16強，賽後賴主恩也直言，儘管沒能拿下比賽感到遺憾，但確實已經盡了全力。

8年前以20歲之齡在里約奧運初次登上運動員的最高殿堂，賴主恩最終只打一場比賽就草草結束首次的奧運之旅，在那之後賴主恩的拳擊路並沒有變得更加順遂，反而是陷入了長期的低潮，甚至還無緣取得東京奧運參賽權。

不過在去年杭州亞運拿下銀牌後，賴主恩也再次取得奧運參賽資格，並在今天回到夢想的舞台，但在16強賽面對年僅21歲的哈薩克小將烏魯，賴主恩在攻擊連結不夠迅速的情況下屈居下風，最終以2：3敗下陣來，奧運之旅再度僅打1場就落幕。

賽後賴主恩表示，確實很遺憾沒有拿下比賽，但也已經盡了全力，給自己的表現滿分10分則是打了7分，「相較於第一次參加時還很年輕，很多事情都充滿新鮮感，這次再來則是很有目標，只是最終沒有做到，依舊覺得很遺憾。」

賴主恩也指出，過去一段時間選擇將社群媒體關閉，希望將專注力都放在比賽上，他也期望外界能給予這次代表中華隊出賽的選手更多肯定，「大家可能對於中華隊現在成績不如預期，會有些一些比較刺的言論，但希望大家不要只把目光放在奪牌，因為每個人真的都很努力，希望能有更多的肯定。」

而教練羅尚策也表示，儘管賴主恩輸掉了比賽，但仍是以他為榮，也期待這次巴黎奧運帶給賴主恩的經驗與教訓，未來能夠幫助上更多國內好手，「包括果斷性攻擊不夠到位，攻擊連結也慢了一點，回來後希望給台灣拳擊一些孩子看到，從中吸收經驗。」

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