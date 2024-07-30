奧運桌球／鄭怡靜女單晉16強 教練：戰術徹底執行

台灣桌球一姐鄭怡靜今天在奧運女單32強面對羅馬尼亞的薩瑪拉，如願以4比2擊敗對手、順利闖進16強。賽後教練鄭佳奇表示，有徹底執行戰術是獲勝主因。

世界排名第12的鄭怡靜和世界排名43的老對手薩瑪拉（Elizabeta Samara）賽前交手過8次，坐擁6勝2敗對戰優勢，若加上今天的勝利，已是對戰5連勝。

今天開賽首局，鄭怡靜先以11比3強勢收下，儘管第2局因為失誤過多以9比11讓出，但接下來分別以11比8、11比9拿下，也取得局數3比1的「聽牌」優勢。

第4局對手在沒有退路情況下，每一球都放手搏殺，以11比5扳回一成；關鍵第6局，雙方一路拉鋸，鄭怡靜在13比13平手時靠著拿手正手拍強勢回擊連得2分，如願收下比賽勝利。

教練鄭佳奇賽後接受中央社訪問時表示，由於彼此都相當熟悉，所以打起來才呈現拉鋸，「不過怡靜有貫徹賽前擬定的戰術，尤其第6局雖然被追上，但還是耐住性子，好好的和對手打每一球。」

鄭佳奇強調，之前在國訓中心有請來日本和波多黎各的左手球員陪練，就是為了這次奧運可能遇上的左手球員，「看起來在這場比賽起到了作用，對於對方的回擊都能有效處理。」

鄭怡靜則指出，最後一局對手有放開來打，加上對方的經驗相當豐富，所以才會變得比較拉鋸，「但過去幾個月的訓練，讓我也很有信心可以應付，所以我並不著急，1球1球的和對手來回，很開心拿下這場勝利。」