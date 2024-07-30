花都隨筆／臉畫我國旗不能觀賽 現場志工、外國民眾看傻眼

巴黎奧運廿七日開幕後，各項賽事如火如荼進行，但近日卻接連傳出中華民國「國旗」在比賽會場遭工作人員要求移除或收入包包的狀況，讓現場志工與國外民眾都一頭霧水，原來，工作人員是依據奧運門票的販售規定。

舉國旗為自己國家選手加油，在奧運場上本非特別之事，但在前天羽球賽事中，發生幾名帶著中華民國國旗，或是將國旗畫在臉上的球迷，遭工作人員要求將旗幟收回包包中，或是到場外移除臉上旗幟才得以再進場的狀況。

陪伴台灣球迷看球的一名馬來西亞志工，目睹整個過程後，對於中華民國國旗無法出現在奧運會場，甚至是觀眾席上，感到相當訝異。這名志工表示，來自台灣的朋友也不知道為何國旗會被要求收入包中，因而向台灣媒體了解事情的前因後果。

會有如此狀況，主要仍是依照奧運門票的販售規定，僅准許開放參賽國代表旗幟進場，而我國在奧會模式下，代表旗幟為「中華奧會會旗」而非「國旗」，如一般民眾想進場支持中華隊選手，只能帶著會旗，否則都有可能遭沒收。

除了觀眾，這次奧運也有台灣媒體進出主媒體中心安檢時，因背包貼國旗標誌，遭安檢人員議論甚至拿出手冊比對，直到該人員將國旗標誌收入包包才得以進場。