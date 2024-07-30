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奧運網球／謝淑薇、曹家宜 首勝開張

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
奧運網球女雙，中華隊謝淑薇（前）、曹家宜（後）首戰羅馬尼亞組合，連拿兩盤前進十六強。（中央社）
奧運網球女雙，中華隊謝淑薇（前）、曹家宜（後）首戰羅馬尼亞組合，連拿兩盤前進十六強。（中央社）

我國網球「一姐」謝淑薇暌違十二年重返奧運，搭檔廿歲小將曹家宜，昨天在網球女雙賽首戰以七比六（七比二）、七比五擊敗羅馬尼亞組合，順利拿到十六強門票，她說：「第一場比賽會難一點，沒有很激動，平常都在這邊練球，緊張、興奮都沒有。」

奧運網球賽在法國網球公開賽的場地進行，西班牙名將納達爾昨天在中央球場亮相，吸引爆滿觀眾觀戰；謝淑薇二○一四年、去年在此拿下女雙冠軍，相當熟悉這裡的環境，也住在附近，騎單車只要十分鐘內就可抵達。

謝淑薇上次在奧運亮相是二○一二年在倫敦闖進八強，昨天賽後被問到相隔十二年獲勝，有點訝異說：「十二年前，這麼久了。」

謝淑薇、曹家宜首次在奧運聯手，面對羅馬尼亞組合貝古、妮可拉絲克，第一盤就打到搶七，接下來連拿三分奠定勝基，最後以七比二勝出。

第二盤戰況僵持，謝淑薇第六局網前放小球失利，甚至氣到當場摔拍，還好最後順利過關，花了兩小時迎接重返中華隊的首勝。

昨天在法網第十二號球場出賽，謝淑薇認為沒有太大問題，就算參加法網也要打到決賽才能在中央球場亮相；她也盛讚曹家宜打很得很好，跟她講什麼都能做到，兩人繼續加油，接下來會用最拿手的武器爭取勝利。

曹家宜透露，能和謝淑薇聯手心情很亢奮，這是很好的機會，會繼續努力。她說：「因謝淑薇的關係才能打奧運，很榮幸也很開心。」

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