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奧運射箭／「湯包」給隊友100分 「一起拚2028」

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
我國好手湯智鈞（左起）、林子翔、戴宇軒在男子團體射箭賽未晉級四強。記者季相儒／攝影
我國好手湯智鈞（左起）、林子翔、戴宇軒在男子團體射箭賽未晉級四強。記者季相儒／攝影

中華射箭隊昨天在巴黎奧運男子團體八強賽不敵中國大陸隊，湯智鈞、戴宇軒、林子翔挑戰獎牌失利，代表團開賽前三天仍是一片空白，射箭隊也中斷連續兩屆奧運團體賽奪牌紀錄。「湯包」湯智鈞說：「給隊友評價一定都是一百分，比賽四年一次就是這麼殘酷，三人一起再拚二○二八年洛杉磯奧運。」

射箭隊在二○一六年里約奧運由雷千瑩、林詩嘉、譚雅婷奪下女團銅牌，三年前東京奧運則是湯智鈞和鄧宇成、魏均珩獲得男團銀牌，湯智鈞再戰巴黎，未能締造連兩屆奧運男團奪牌紀錄。

中華隊昨天首戰以六比○淘汰英國隊，第二戰對決大陸王岩、李中原、考文超，第一局射成一比一平手，接下來大陸連拿兩局，以五比一獲勝。

談到接下來的個人賽，湯智鈞表示，就是好好享受比賽、開心射箭，別再給自己「每箭都要十分」的壓力，想法不能再幼稚，別人都在提升，自己也要提升才行。

戴宇軒、林子翔都是奧運初體驗，充分體驗最重要國際舞台的殘酷，戴宇軒說：「首次參加奧運一定會有壓力，每場比賽都是新的開始，結果不是自己可以預想。」

戴宇軒認為至少先在決賽場地出賽，風向、場地一定比較熟悉，他說：「大家在個人和混雙賽的分數一定更近、張力更強，調整好狀態，不用在意別人做什麼，把自己狀態射出來就沒問題。」

林子翔表示，對大陸之戰風向變化較大，修正箭著點過大，自己沒有把握好，接下來個人賽就是挑戰自己、多學習，有這次經驗後可以更成長。

中華隊教練劉展明認為對陸之戰前兩局有機會拿下，會繼續鼓勵選手。

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