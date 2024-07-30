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奧運柔道／柔道女王連珍羚 連2屆夢碎16強

聯合報／ 奧運採訪團／巴黎報導
台灣「柔道女王」連珍羚（藍衣）十六強賽事力戰塞爾維亞佩里希奇（白衣），以些微差距落敗。（中央社）
台灣「柔道女王」連珍羚（藍衣）十六強賽事力戰塞爾維亞佩里希奇（白衣），以些微差距落敗。（中央社）

「柔道女王」連珍羚昨天在巴黎奧運女子五十七公斤級賽事登場，在卅二強賽輕取獅子山共和國小將科羅馬後，十六強賽卻以半勝差距敗給實力相當的塞爾維亞好手佩里希奇，連續兩屆奧運都止步於十六強；卅六歲的她對於未來是否會繼續選手之路？她強調會在好好放鬆後再思考。

這次奧運柔道代表隊有男子楊勇緯及女子連珍羚、林真豪等三人參賽，三年前東京奧運奪銀的楊勇緯及去年亞運冠軍的連珍羚被寄予厚望，可惜楊勇緯意外落入敗部後遭遇日本宿敵永山龍樹吞敗，以第七名收場，昨連珍羚在十六強止步。

上屆奧運以種子身分卻在首戰十六強賽止步的連珍羚，今年從卅二強賽打起，面對年僅十七歲的獅子山共和國小將科羅馬，僅花一分○六秒就靠著三角固壓制對手取得一本勝。

晉級十六強後，連珍羚碰上過去交手一勝一敗的佩里希奇，在被對手先拿下半勝情況下，最終未能追平半勝或以一本勝逆轉，連續兩屆止步於十六強，也結束個人第三屆的奧運賽事。

對於上屆奧運後一度陷入低潮，到去年亞運摘金重拾信心，連珍羚昨在十六強止步後心情顯得平靜，甚至多次鞠躬感謝各界對她和柔道的一路支持，「只憑我一個人的力量是不可能站在這，甚至是三度站上奧運舞台，每一場比賽我都把它當作是最後一場，帶著感恩的心在場上」。

一路堅持柔道訓練超過廿年，甚至成為台灣首位旅日的職業柔道選手，連珍羚過去十多年「柔道女王」的形象深植人心，連楊勇緯都對她相當景仰，兩人在去年杭州亞運先後拿下金牌後，相約要在巴黎再創台灣柔道新里程碑。

對未來是否會繼續選手生涯，連珍羚表示將好好放鬆後再思考，「從前兩次奧運到現在，感受到大家對柔道關注的改變，真的很謝謝大家，也希望大家能繼續支持柔道」。

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