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奧運拳擊／吳詩儀距獎牌差1勝 與厄瓜多選手爭4強門票

中央社／ 台北29日電
吳詩儀。 法新社
吳詩儀。 法新社

台灣拳擊女將吳詩儀因巴黎奧運60公斤級16強賽對手奈及利亞選手藥檢未過，且對方未過磅，讓她免戰晉級8強，她在31日將與厄瓜多選手帕拉修斯爭4強門票，若能勝出，至少保底銅牌。

吳詩儀上屆東京奧運因有傷影響發揮，最終在女子60公斤級16強止步，而她在歷經肩傷以及換教練團等挑戰後，去年杭州亞運不僅摘銅證明自己，還取得巴黎奧運參賽資格。

連2屆叩關奧運，吳詩儀這次巴黎奧運首戰就遭遇硬仗，而她最終通過考驗，以5比0戰勝手握2面世錦賽銅牌、2018年雅加達亞運金牌的韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯）。

吳詩儀原訂今天16強賽將出戰第4種子、22歲奈及利亞女將奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore），但因奧貢塞米洛蕾藥檢被檢測出使用利尿劑呈現陽性，遭暫時禁賽，今天也未出席過磅，讓吳詩儀確定直接晉級8強。

稍早另一場16強賽結束，厄瓜多選手帕拉修斯（María José Palacios）以5比0擊敗澳洲選手麥唐納（Tyla McDonald），成為吳詩儀8強賽對手。而25歲、身高170公分的帕拉修斯上屆奧運在首輪止步，去年曾奪得泛美運動會銅牌。

8強賽預計將在31日登場，因拳擊只進行金牌戰，不另舉行銅牌戰，只要打進4強、就保底獲得銅牌，吳詩儀若能通過8強賽那一關，就能確保獎牌到手。

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