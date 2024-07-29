奧運／應援中華隊代表團！賴清德、蕭美琴錄影支持 號召力挺台灣英雄

2024巴黎奧運正於法國舉行，總統賴清德與副總統蕭美琴今晚分別以錄影方式為巴黎奧運台灣代表團選手加油，並於FB、IG、YouTube等社群媒體上號召民眾一起為台灣英雄應援。

錄製影片時，賴總統特別別上「珍奶別針」，後方擺出超有台灣味的珍珠奶茶和「茄芷袋」鑰匙圈。

包括珍奶別針、「茄芷袋」鑰匙圈，都是這次為巴黎奧運代表團特別設計的紀念小物，讓選手能夠帶去巴黎分送給其他國家的奧運好手。羽球天后戴資穎日前也在IG上大讚「今年徽章設計超可愛」。

總統與副總統指出，巴黎奧運代表團選手們經過努力不懈的訓練，如今終於站上賽場發光發熱，跟各國運動員競技切磋。

賴總統認為，每一位出征奧運的選手都非常不簡單，希望大家都能盡情發揮、享受比賽，拿出最好的表現。

賴總統在影片中提到，這是小戴、李洋在奧運的最後一舞，雖然有些不捨，但他非常期待看到他們的精采表現。他對走過傷勢低潮的郭婞淳說，這是她第四次挑戰奧運，謝謝她沒有放棄，也期待看她繼續突破自我，綻放最自信的笑容。

賴總統向第六次征戰奧運的莊智淵說，「想當年你第一次參加奧運，才23歲，轉眼已經成為台灣桌球教父」。

蕭副總統則感謝選手們帶來每一刻振奮人心的感動，相信都會成為台灣繼續無畏前進的力量。

總統與副總統強調，他們與全體民眾都會做大家最強後盾，跨越距離和時差，為選手們加油應援、鼓掌歡呼。並肯定所有代表團選手都是台灣英雄，「台灣因你們而驕傲、因你們而耀眼」、「巴黎奧運 Taiwanall win！不必客氣，全力以赴！加油！」