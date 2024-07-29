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奧運舉重／郭婞淳拚衛冕 林敬能後場「鬥智」盼添人手

中央社／ 台北29日電
「舉重女神」郭婞淳。報系資料照
「舉重女神」郭婞淳。報系資料照

「舉重女神」郭婞淳巴黎奧運將挑戰舉重59公斤級衛冕，面對中國選手羅詩芳來勢洶洶，教練林敬能今天說，比賽時各國教練都在後場鬥智，期盼除了他以外，能讓另名教練洪萬庭進後場協助。

上屆東京奧運摘金的郭婞淳，這次將第4度叩關奧運殿堂，但因巴黎奧運舉重量級縮減，加上有傷在身，挑戰衛冕難度大增，女子59公斤級不僅有去年世錦賽摘金、奧運積分排名第1的中國選手羅詩芳，還有烏克蘭、加拿大、哥倫比亞選手在前面。

教練林敬能先前找來上屆奧運助菲律賓選手在女子55公斤級摘金的教練高凱文助陣，協助郭婞淳訓練，以補足不足之處。林敬能接受中央社記者訪問時透露，目前郭婞淳狀況越來越好。

台灣舉重代表隊預計8月1日出發前往法國巴黎，郭婞淳將在8月8日出賽，林敬能表示，比賽時各國教練都在後場鬥智，要爭奪獎牌的國家，幾乎都有3名教練在後場。

林敬能指出，抓、挺舉各有3把試舉機會，若現場只有他1名教練，除了要注意郭婞淳外，也要留意對手填報重量的狀況，「一次試舉機會可以改2次，後場會非常混亂」。

林敬能表示，後場教練顯得相當重要，但比賽時除了選手，只有持3種證件的人員可以進到後場，他希望這次除了他以外，還能找來教練洪萬庭進入後場協助。

另外，這次巴黎奧運大會安排的接駁車狀況不少，包括脫班、誤點等問題，也讓林敬能有點擔憂，他表示，若接駁車會誤點，希望屆時能請團本部協助支援車輛載選手到比賽場館。

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