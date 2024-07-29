奧運射擊／備賽育兒兩不誤 金智賢奪銀：懷孕不會中斷運動生涯
巴黎奧運首面金牌出現在射擊10公尺氣步槍混合團體項目中，由中國「00後」組合黃雨婷/盛李豪擊敗南韓選手金智賢/朴是晙，成功奪冠。不過，銀牌得主金智賢備戰奧運時懷孕並生下一女，邊育兒、待產邊備賽還能奪牌，被稱為「最強媽媽射手。」
根據報導，金智賢2022年10月參加國際賽前得知懷孕消息，不顧周遭人勸阻開始一邊待產一邊訓練的生活，並在2023年5月取得奧運參賽資格。生下女兒後，金智賢持續備戰奧運，周末則會往返水原與蔚山800公里的距離，回家育兒。她抱著「以後不要成為讓女兒難堪的母親」的想法投入訓練，最後成功登上奧運頒獎台。
金智賢雖然距離金牌僅一步之遙，但她對銀牌成績仍相當滿意。賽後金智賢表示，「原本想著銅牌就是一種榮譽了，跟搭擋是晙化學效應很好，拿到銀牌還是很開心。」
對於因懷孕而對備賽感到擔心的後輩，金智縣激勵道：「不要因偏見而違背意志，要隨自己的意願去做。」她也希望自己能為後輩樹立榜樣，以身作則，「想創造一個神話，成為她們（後輩）的榜樣，告訴她們生育並不會中斷職業生涯。」
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