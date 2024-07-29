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奧運擊劍／陳弈通迎接36年勝利 第二輪強碰東奧金牌地主

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳弈通(左)首戰獲勝。路透
陳弈通(左)首戰獲勝。路透

脫下擊劍面罩後大喊一聲，我國「擊劍王子」陳弈通今天踏上巴黎奧運舞台，首輪順利以15：13擊退黎巴嫩對手瓦金（Philippe Wakim），迎接相隔36年的奧運擊劍男子勝利。

擊劍個人賽每場比賽時間9分鐘，分為3局、每局3分鐘，先取得15分者勝出。國際擊劍總會（FIE）男子鈍劍世界排名59位的陳弈通，今天面對世界排名195的瓦金，開賽雖陷入落後，但在拉鋸戰緊咬比分，第二局就率先取得第14分的賽末點優勢，也順利拿下結束比賽的第15分，搶下32強資格。

21歲的陳弈通在2024年巴黎奧運擊劍亞洲區外卡賽一舉登頂，搶下寶貴的巴黎奧運資格，不但是2012年倫敦奧運女將徐若庭後的再一位奧運國手，且是1988年漢城奧運後，我國相隔36年再度有男子擊劍選手登上奧運舞台。

1988年漢城奧運的我國擊劍代表王三財，正是今天陳弈通場邊教練，師徒倆一起搶下32強門票，已經追平徐若庭12年前倫敦締造的中華擊劍隊奧運最佳成績；陳弈通下戰將強碰列第5種子、東京奧運奪下男團金牌的勒福爾（Enzo Lefort），預計台灣時間今天晚上6點05分進行。

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