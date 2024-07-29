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奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

中央社／ 台北29日電
吳詩確定晉級8強。 路透
吳詩確定晉級8強。 路透

連2屆叩關奧運的台灣拳擊女將吳詩儀，今天原訂女子拳擊60公斤級16強賽出戰奈及利亞選手奧貢塞米洛蕾，因對手藥檢未過，且上午未過磅，吳詩儀確定直接晉級8強，距離獎牌只差1勝。

吳詩儀上屆東京奧運在16強止步，這次再戰巴黎奧運女子拳擊60公斤級，首戰就遭遇到韓國選手吳妍智（Oh Yeon-ji，音譯），對手曾在2018年雅加達亞運獲得金牌，且手握2面世錦賽銅牌，而吳詩儀最終以5比0過關。

吳詩儀原訂16強賽將出戰第4種子、22歲奈及利亞女將奧貢塞米洛蕾（Cynthia Ogunsemilore），美國媒體ESPN昨天報導，國際檢測機構（ITA）表示，因奧貢塞米洛蕾藥檢被檢測出使用利尿劑呈現陽性，遭暫時禁賽。

教練柯文明接受中央社記者訪問時表示，吳詩儀今天上午仍依規定到場過完磅，但對手並未出席過磅，而每天過完磅後，大會也會發放單日進場證，「但吳詩儀的證今天就被收走，代表今天這個比賽就不會比了。」

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，由於奈及利亞選手上午確認未出席完成體檢過磅，吳詩儀確定直接晉級8強。

台灣拳擊代表隊上屆東京奧運由黃筱雯摘下銅牌，也是台灣首面奧運拳擊獎牌，而吳詩儀在收下8強門票後，距離獎牌只差1勝。

吳詩儀8強賽將出戰澳洲選手麥唐納（TylaMcDonald）與厄瓜多選手帕拉修斯（María JoséPalacios）之間的贏家。

柯文明表示，這兩名對手都沒遇過，「詩儀狀況還不錯，應該很有機會。」

台灣拳擊代表隊在巴黎奧運共有6名選手取得參賽資格，男子選手包括賴主恩、甘家葳，女子選手則有「拳擊4金釵」，而目前黃筱雯、陳念琴已分別闖進16強，「4金釵」中僅剩林郁婷還未亮相。

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