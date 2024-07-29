奧運羽球／險勝強敵丹麥 王齊麟喊「辛苦」：就像打一場心理戰

中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今天迎來巴黎奧運小組賽第2戰，面對第2種子丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），在苦戰66分鐘後成功收下2連勝。而賽後王齊麟也坦言這場比賽很辛苦，「就像一場心理戰。」

李洋／王齊麟以21：15、19：21、21：15，總比分2：1險勝丹麥組合，賽後王齊麟在接受《BWF》官網訪問時肯定對手優秀防守能力，並直言這場比賽打的相當辛苦，「對手防守非常出色，必須不斷地進攻給他們施加壓力，並迫使他們犯錯。」

他再補充說明，對手發球很好，特別是阿斯特魯普發球帶有很多旋轉，必須思考如何阻止他，因此整場比賽宛如心理戰，「所以我差點被罰黃牌！」

丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。 法新社

李洋／王齊麟本屆奧運分組受世界羽聯計分失誤影響，出現「五搶二」局面，組數更多意味著小組賽出線將更加競爭，李洋／王齊麟雖2戰2勝，但仍不能掉以輕心。接下來他們預計在台灣時間7月30下午5點對上美國組合邱愷翔／約書亞（Joshua Yuan）。