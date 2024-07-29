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奧運射箭／36年不敗傳說！南韓女團險勝中國奪金 創10連霸超狂紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓射箭女團完成10連霸不敗傳說。 新華社
南韓射箭女團完成10連霸不敗傳說。 新華社

巴黎奧運火熱登場，28日進行射箭女子團體賽8強。由「雷母」雷千瑩、邱意晴、李彩綺聯手的中華隊最終不敵奪牌勁旅南韓隊，以2：6落敗。而南韓隊也過關斬將，今天決賽對上中國隊以5：4險勝，順利奪金，創下奧運女團射箭10連霸瘋狂紀錄。

南韓射箭女團。 新華社
南韓射箭女團。 新華社

南韓自1988年漢城奧運設立射箭女團項目後就未嚐一敗，今年派出林是見、全勳英、南秀賢參戰，再度殺進冠軍賽。面對中國隊的楊曉蕾、李佳蔓、安琦軒，前兩局南韓隊以4：0絕對優勢取得領先，不料林是見和南秀賢突遇亂流，分別射出8分箭，中國隊也抓住機會扳平戰局至4：4，進入延長賽。

南韓射箭女團決賽對上中國隊以5：4險勝，創下奧運女團射箭10連霸瘋狂紀錄。 新華社
南韓射箭女團決賽對上中國隊以5：4險勝，創下奧運女團射箭10連霸瘋狂紀錄。 新華社

延長賽南韓隊找回狀態，射出2支10分箭、1支9分箭，最後以29：27，總局數5：4衛冕成功，創造奧運10連霸的超狂紀錄。而南韓男子團體射箭隊也在今天登場，若男團順利摘金，南韓射箭隊將締造連3屆奧運男女團體賽雙稱霸的壯舉。

射箭女團金銀銅牌合影留念。 新華社
射箭女團金銀銅牌合影留念。 新華社

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