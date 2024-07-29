奧運桌球／林昀儒、陳思羽引中國網友關注 王楚欽：勢均力敵

我國桌球混雙林昀儒／陳思羽在巴黎奧運8強賽，面對世界排名第1的中國大陸組合王楚欽／孫穎莎，一度以2：1領先，但最終以2：4落敗，王楚欽受訪時坦言雙方勢均力敵。

林昀儒賽前笑稱目標先拿1局，但本場比賽卻帶給對手極大壓力，王楚欽受訪時坦言，「這是一場勢均力敵的比賽，我和莎莎遇到非常大的困難，但困難中我們不斷堅持咬住對手，漸漸出現轉機，並抓住第5局比賽，打這種比賽對我們後面有非常大的幫助。」

王楚欽（左一）/孫穎莎（右二）在比賽結束後與林昀儒（右一）/陳思羽致意。 新華社

孫穎莎則表示，「透過這場比賽，我們已漸漸進入這種非常激烈的對抗中，對手很有實力，雖平時我們贏得比較多，但水準在伯仲之間。」

本場比賽登上微博熱搜榜，王楚欽賽後受訪時故意看手錶，暗示記者別再提問的畫面，更登上熱搜榜第1。依照賽程，大陸組合4強戰將在台灣時間今晚11點，面對南韓組合申裕斌／林鐘勳。