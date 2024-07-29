巴黎奧運／戴資穎、周天成羽球單打首戰皆告捷 射箭女團8強止步

巴黎奧運「羽球天后」戴資穎與「一哥」周天成單打首戰都告捷，網球「百搭女王」謝淑薇與曹家宜也擊退羅馬尼亞組合開紅盤；至於射箭女團則在8強不敵「大魔王」韓國止步。

奧運羽球賽事「羽球天后」戴資穎女單預賽首戰雖然有點「慢熱」，但僅用38分鐘，以21比15、21比14擊敗比利時選手譚蓮妮。

「羽球一哥」周天成也以21比17、21比13擊退墨西哥選手賈瑞多（Luis Ramon Garrido），由於兩人都是克服疾病站上奧運舞台，賽後也獲得全場觀眾起立鼓掌致意。

羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟分組預賽第2戰歷經3局大戰，以2比1擊敗丹麥組合奧斯陸（KimAstrup）和拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、拿下2連勝，情勢一片大好。

桌球賽事方面「桌球一哥」林昀儒一日兩戰，男單64強他僅用44分鐘、以4比1輕取波多黎各好手阿方納多（Brian Afanador），晉級32強；無奈與陳思羽攜手的混雙8強碰上世界排名第1中國組合王楚欽、孫穎莎，以2比4吞敗止步。

「桌球一姐」鄭怡靜女單64強也以4比0的局數完勝喀麥隆對手漢芙（Sarah Hanffou），台灣桌球新星高承睿則在男單64強賽力退伊朗選手阿拉米安（NimaAlamian），雙雙晉級32強。

台灣「抗癌女拳王」陳念琴在女子66公斤級首輪以4比1輕取多明尼加好手葉南德茲（MorontaHernandez）、晉級16強；網球名將「百搭女王」謝淑薇與曹家宜聯手，首戰以直落二拍落羅馬尼亞組合貝古（Irina-Camelia Begu）、尼庫勒斯古（MonicaNiculescu），順利開出紅盤。

射箭女團邱意晴、雷千瑩、李彩綺16強先擊敗美國，但8強遭遇「大魔王」韓國吞敗止步；羽球混雙葉宏蔚、李佳馨則是不敵日本組合渡邊勇大、東野有紗，吞下2敗在預賽止步。