奧運體操／丁華恬發揮不佳 無緣平衡木決賽

台灣「體操精靈」丁華恬今天在巴黎奧運女子體操平衡木表現不盡理想，僅以總分12.533分、排名第50名，未能晉級決賽。

連續2屆叩關奧運的丁華恬，在去年杭州亞運拿下1面平衡木銅牌；上半年她靠著奧運單項資格賽拚戰，如願遞補獲得巴黎奧運的參賽門票。

只不過在高手如雲的奧運賽場上，丁華恬表現起來仍舊綁手綁腳，導致原本5.2分的難度動作被扣到只剩下5.0分，加上完成分僅7.533分，總分也不盡理想。

教練蔡恆政在接受中央社記者訪問時表示，賽前其實覺得有點機會，不過上去的第1個動作沒做好，導致後續的連接動作都有點怕怕的，「可見奧運的比賽張力還是有的，要把全程動作都做好真的不簡單。」

蔡恆政透露，其實過去幾天的訓練狀態還不錯，本來要調高難度的部分後來也改簡單，不過比賽就是這樣，大家都盡力了，還是會有覺得可惜的地方。