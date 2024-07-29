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奧運拳擊／陳念琴霸氣亮相 4比1輕取對手晉級16強

中央社／ 台北29日電
「抗癌女拳王」陳念琴（右）在巴黎奧運拳擊女子66公斤級首輪強勢出擊，挺進16強。 法新社
「抗癌女拳王」陳念琴（右）在巴黎奧運拳擊女子66公斤級首輪強勢出擊，挺進16強。 法新社

台灣「抗癌女拳王」陳念琴在巴黎奧運拳擊女子66公斤級首輪強勢出擊，從第2回合開始逐步掌握進攻節奏，最終以4比1輕取多明尼加好手葉南德茲（Moronta Hernandez），順利挺進16強。

陳念琴今天在巴黎奧運拳擊女子66公斤級32強亮相，首回合她和對手戰況呈現拉鋸，雙方攻勢你來我往，不過陳念琴仍獲得較多裁判青睞，首回合打完以3比2取得微幅領先。

第2回合開始戰況丕變，已找到進攻節奏的陳念琴靠著左右輪番重拳頻頻轟炸對手，對方多次頭部遭到重擊，加上多次揮空導致體力大幅流失，也讓陳念琴越打優勢越明顯，第2回合打完，她不僅持續鞏固領先，也幾乎立於不敗。

最後一回合陳念琴乘勝追擊，全場緊咬對手猛攻，5名裁判都認定陳念琴具絕對優勢，經加總後以總分4比1輕鬆勝出，如願摘下晉級門票。

比賽宣布結果後，陳念琴興奮地在鏡頭前揮拳慶祝，賽後也很有風度地和對手擁抱致意，而她下一輪對手將是巴西女將桑托斯（Barbara Maria dosSantos）。

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