奧運射箭／雷千瑩眼角撞到仍射3支10分箭 個人賽繼續拚

巴黎奧運射箭女團此次由雷千瑩率2名年輕學妹邱意晴、李彩綺闖進8強，但不敵韓國止步；雷千瑩上場前撞到右眼角仍射出3支10分箭，直言吞敗可惜、個人賽繼續加油。

巴黎奧運射箭女團由經驗豐富的雷千瑩率領學妹邱意晴、李彩綺參賽，淘汰賽上午首戰擊敗美國，8強就碰上「大魔王」韓國隊，最終以2比6吞敗止步。

雷千瑩賽後一邊冰敷右眼角一邊走入採訪區，記者追問後表示，賽前不小心撞到，但不能讓對手看出異狀，今天比賽輸了有點可惜，但預設的目標狀態都有調整到，接下來個人賽繼續努力。

雷千瑩賽前雖發生撞傷「小插曲」，但前3局都有射出10分箭，她也提到今天整體表現算滿意，團隊氣勢、節奏、氛圍都很好，過程中有些風沒有抓很好的時候，相信大家都看到她們的努力。

面對韓國隊，雷千瑩表示，沒有特別想什麼，上屆東京奧運沒有觀眾，今天高朋滿座很震撼，也有鼓勵學妹們平常心，用挑戰的方式享受舞台，壓力在韓國隊那方。

雷千瑩也提到，今天偶會有一陣左側風，其實連韓國隊都有受到影響，韓國今天首局沒有10分箭，第2局也有出現7分箭，都是比較少見的狀況。

邱意晴說，今天一走進比賽場看到這麼多觀眾很震撼，接下來個人賽也都準備好了，專注做好該做的事情。

李彩綺對於奧運體驗直呼「感覺蠻好玩的」，但觀眾很多，個人賽沒有什麼需要調整改變的，做好自己的內容。