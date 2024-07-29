奧運羽球／奧運最後一舞 戴資穎首戰開紅盤

今年將在巴黎上演生涯奧運最後一舞的我國羽球一姊戴資穎，昨天在分組賽首戰迎戰比利時選手譚蓮妮，儘管兩局賽事前段都與對手拉鋸，但最終仍是僅花卅八分鐘就以廿一比十五、廿一比十四直落二取勝，奧運首戰就開出紅盤。

預計今年底高掛球拍的戴資穎，今年巴黎奧運不僅是她生涯第四屆，也將會是最後一屆，在上屆拿下銀牌的情況下，今年戴資穎被寄予厚望。戴資穎分組賽除了與譚蓮妮、泰國名將依瑟儂分在同組外，晉級到四強賽後還可能遭遇世界球后安洗瑩，想要複製奪牌表現，難度將更勝過往。

昨天分組賽首戰，戴資穎展現絕佳抗壓力，前一次出賽已是五月初湯優盃的她，儘管開賽後一度出現慢熱的狀況，導致賽況有點膠著，不過在局中後戴資穎重現刁鑽球路，逐漸拉開差距，最終她也僅花卅八分鐘就直落二勝出。

本屆奧運首戰雖然打得拉鋸，但最終仍是以直落二勝出，戴資穎賽後說：「我覺得狀況算還行，還是可以做得更好一些，像是風向和適應場地已經有幾天時間，掌控應該還可以更好一點。這球場有些順風、逆風的狀況，這三天下來風也都不太一樣，不過今天過了第一關後，希望下一場進入比賽的狀況要更好。」

同樣將是最後一次參加奧運的羽球雙打好手李洋，昨天則是與搭檔王齊麟在男雙分組賽首戰以廿一比十六、廿一比十擊敗世界排名第七的日本組合保木卓朗與小林優吾，分組賽同樣開出紅盤。今天凌晨他們將再遭遇丹麥組合阿斯特魯普與拉斯姆森，如能再取勝，晉級八強希望大增。

射箭賽場上，中華隊雷千瑩、邱意晴和李彩綺昨天在女子團體賽先擊敗美國隊，但在八強賽以二比六不敵尋求十連后的南韓隊，失去爭取獎牌的機會，雷千瑩說：「有點可惜，個人賽繼續加油。」

至於我國拳擊女將吳詩儀則是在女子拳擊六十公斤級賽事，爆冷擊敗南韓亞運金牌吳妍智，不僅挺進到十六強，還傳出她的八強賽對手奈及利亞奧岡塞米洛爾可能因為違反禁藥規定遭到禁賽。若對手退出奧運賽事，吳詩儀將能直接晉級八強，距離奧運頒獎台僅差最後一勝。