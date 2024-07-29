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奧運射箭／女團 中華隊不敵魔王南韓

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎報導
巴黎奧運射箭女團八強賽，中華隊李彩綺（左起）、雷千瑩、邱意晴輸給南韓隊。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運射箭女團八強賽，中華隊李彩綺（左起）、雷千瑩、邱意晴輸給南韓隊。特派記者季相儒／攝影

中華射箭隊昨天在女子團體八強賽對決「魔王」南韓隊，雷千瑩邱意晴李彩綺聯手出擊，以二比六落敗，失去爭取獎牌的機會，教練徐梓益說：「選手在場上的流暢度、默契都有出來，真的有機會贏，很可惜。」

中華隊在十六強賽以五比一擊敗美國隊，接著對決南韓，第一局以五十一比五十二落敗，李彩綺最後一箭只射六分，輸得最可惜。

徐梓益表示，這個場地瞄準器落差較大，有提醒選手要清楚自己的位置，兩位小將邱意晴、李彩綺對抗賽能力不錯，但比較缺乏經驗。

李彩綺首局兩箭分別是七分、六分，她說：「對美國之戰瞄準器比較偏下，南韓調得位置太高，第三支就有抓回來。」

南韓三位手南秀賢、全勳英、林是見同樣受到風向影響，徐梓益透露，每支都有一點點吹向身體，南韓一開始也很亂。

賽後雷千瑩本來婉拒採訪，強調接下來還有混合、個人賽，等到全部結束再談，後來還是透露：「這次預測目標、狀態都有調整到，很可惜輸給南韓。」

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2024巴黎奧運 巴黎奧運中華隊 李彩綺 邱意晴 雷千瑩

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