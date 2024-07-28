奧運射箭／女子團體8強賽不敵南韓 中華隊奪牌機會消失

中華射箭隊今天在女子團體8強賽對決南韓，雷千瑩/邱意晴/李彩綺聯手出擊，以2：6不敵南秀賢／全勳英／林是見，無緣晉級4強，也失去爭取獎牌的機會。

南韓第1局未射出滿分，中華隊有兩次，不過李彩綺最後一箭射出6分，以51：52落敗。

中華隊第2局射出3支10分箭，以56：52扳回一城，也取得2分積點，追成2：2平手。

兩隊第3局互咬，南韓以54：53勝出，第4局又以56：54獲勝，奪下4強門票。

南韓女團從1988年漢城奧運開始，已經連續9屆奧運奪下金牌，其他國家從未打破「南韓魔咒」。