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奧運羽球／暌違2個半月返球場 球迷應援戴資穎都聽到了

聯合報／ 特派記者劉肇育／巴黎即時報導
戴資穎在巴黎奧運首戰獲得不少球迷應援。記者季相儒／攝影
戴資穎在巴黎奧運首戰獲得不少球迷應援。記者季相儒／攝影

我國羽球一姊戴資穎今天在巴黎奧運首戰，以21：15、21：14擊敗比利時選手譚蓮妮，拿下分組賽首勝，對於相隔兩個半月再度回到球場，戴資穎坦言狀況還行，也將利用接下來的休兵日為31日與依瑟儂（Ratchanok Intanon）的分組晉級關鍵戰做出最佳調整。

今年將在巴黎進行生涯奧運最後一舞的戴資穎，今天首度於分組賽出賽，面對比利時選手譚蓮妮，儘管在兩局賽事前段都與對手一度拉鋸，不過比賽後段戴資穎也都展現高於對手的抗壓力與實力，最終僅花38分鐘就順利取勝。

談到在5月的湯優盃後，暌違兩個半月再度回到賽場，戴資穎說：「我覺得狀況算還行，還是可以做得更好一些，像是風向和適應場地已經有幾天時間，掌控應該還可以更好一點。這球場有些順風、逆風的狀況，這三天下來風也都不太一樣，不過今天過了第一關後，希望下一場進入比賽的狀況要更好。」

對於今年羽球比賽場地同時也是法國公開賽場地的拉沙佩勒門體育館，採取紫色色調設計，甚至裁判擲幣也有一面是紫色，獲得戴資穎的好評，「包括網架、柱子都很漂亮，裁判的擲幣也有一面是這顏色，我毫不猶豫就選了那個顏色。」

而今天現場也有不少球迷進場為戴資穎加油，但也有球迷因違反規定帶著我國國旗而非會旗為戴資穎應援遭請出場。談到球迷的熱情應援，戴資穎說：「有聽到很多熟悉的聲音也有看到一些熟悉的球員，很謝謝他們來加油。」

談到日前擔任今年開幕式中華代表團的掌旗官，戴資穎也表示，自己與搭檔孫振事前就討論好，有請他多幫忙一些，但畢竟兩人都是「靠手吃飯」，所以還是以互相幫忙為主。

球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

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