奧運拳擊／驚傳死亡事件！薩摩亞教練選手村內心臟驟停 享年60歲

巴黎奧運驚傳死亡事件！薩摩亞拳擊教練法圖派托（Lionel Elika Fatupaito）26日在奧運村心臟驟停，經搶救後宣告不治，享年60歲。而國際拳擊總會也證實此消息，並向法圖派托親友致上哀悼。

根據《巴黎人報》（Le Parisien）報導指出，法圖派托在當地時間26日上午10點20分左右，同1位運動員待在房內時感到身體不適，突發心臟驟停。急救人員接獲消息隨即前往搶救，但仍宣告不治。檢察官辦公室調查死因後，認定法圖派托為自然死亡。

國際拳擊總會隔日發出的聲明證實這個消息，發言人代表國際拳擊總會向法圖派托的親友致以最真心的哀悼，「法圖派托對這項運動的奉獻和熱情，在拳擊界留下了不可磨滅的印記，他的精神將繼續激勵後代。」

法圖派托本次前往巴黎奧運，是為了指導薩摩亞唯一進入奧運的拳擊選手法奧阿加里（Ato Plodzicki-Faoagali）。這位25歲的選手曾在大英國協運動會奪得兩銀，並在太平洋運動會獲得兩面金牌。而他也將在28日的拳擊初賽中登場，對上比利時選手謝爾斯崔特（Victor Schelstraete）。