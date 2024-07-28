Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

【各局賽況】

第一局：戴資穎 譚蓮妮

【賽前報導】

巴黎奧運台灣「羽球天后」戴資穎雖列為第3種子，分組和泰國依瑟儂（RatchanokIntanon）、比利時譚蓮妮（Lianne Tan）同組，分組第1才有晉級的機會，戴資穎今天首戰實力較弱的譚蓮妮，對手現年33歲世界排名55，和小戴有一段差距；至於下一戰31日20：30與依瑟濃宿命對決，將是爭取晉級關鍵戰役。

戴資穎賽前表示，其實跟誰在同一組都沒關係，「重點是要先保持健康，打出自己想要的球賽內容，降低失誤比較重要，能否晉級就看比賽結果了。」

戴資穎近來則是受到傷勢困擾，已經將近2個月沒有實戰，如今首場比賽就是奧運，臨場發揮將是很大關鍵。戴資穎在上屆東京奧運獲得女單銀牌，而今年也將是她球員生涯最後1年。

根據巴黎奧運羽球的參賽規則，女單共39人參賽、分為13組，世界排名前3的安洗瑩、陳雨菲、戴資穎，分在A、E、P組，而拿下這3個組別第1名的球員，可以直接晉級8強。