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巴黎奧運／羽球天后戴資穎初登場 中華隊28日賽程一覽
台灣羽球天后戴資穎迎來生涯「最後一舞」，將在下午2點半進行巴黎奧運首戰，面對比利時的譚蓮妮；周天成同樣會在小組賽登場，至於「麟洋配」則是要強碰世界第2的丹麥組合。
睽違8年重返奧運的謝淑薇，將搭檔小她19歲的女將曹家宜，於網球女雙賽首次亮相，將會對上來自羅馬尼亞組合。讓我們一起為中華隊加油！
中華隊7月28日出賽賽程資訊、項目與選手整理如下：
台北時間7/28
14：30 羽球 女單小組賽 戴資穎vs比利時
15：30 射箭 女團16強 雷千瑩、邱意晴、李彩綺vs美國
16：45 桌球 男單64強 高承睿vs伊朗
18：00 網球 女雙32強 謝淑薇／曹家宜vs羅馬尼亞（第12場地第6場，預計要到29日01：30以後才打）
19：00 桌球 女單64強 鄭怡靜 vs 喀麥隆
20：00 羽球 男單小組賽 周天成 vs 墨西哥
22：00 桌球 混雙8強 林昀儒／陳思羽 vs 中國大陸
台北時間7/29
02：00 桌球 男單64強 林昀儒 vs 波多黎各
01：30 羽球 男雙小組賽 李洋／王齊麟 vs 丹麥
01：30 羽球 混雙小組賽 葉宏蔚／李佳馨 vs 日本
03：10 體操 女子資格賽 丁華恬
03：36 拳擊 女子66公斤級32強 陳念琴vs多明尼加
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