巴黎奧運／中華隊獎牌未開張 拳擊吳詩儀勝強敵有驚喜

巴黎奧運開幕隔日中華隊獎牌沒能開張，「柔道男神」楊勇緯意外落馬；拳擊場上有驚喜，女子60公斤吳詩儀擊退韓國名將吳妍智順利晉級，羽球「麟洋配」李洋、王齊麟首戰也開紅盤。

巴黎奧運開幕後隔天原寄望獎牌能順利開張，上屆東京奧運摘銀的柔道好手楊勇緯在男子60公斤級8強先是不敵哈薩克好手斯梅托夫（Yeldos Smetov），落入敗部後又遭日本好手永山龍樹逆轉、無緣獎牌，而斯梅托夫最後奪下金牌。

柔道女將林真豪在48公斤級16強賽，碰上哈薩克好手阿布扎金諾娃（Abiba Abuzhakynova），開賽19秒被對手拿下一勝吞敗止步，賽後落淚離場。

至於拳擊場上則有驚喜，吳詩儀籤運雖不佳但她無所畏懼，首役以5比0扳倒兩屆世錦賽銅牌、2018雅加達亞運金牌得主韓國名將吳妍智、晉級16強。東京奧運銅牌女將黃筱雯首戰也以5比0大勝蒙特內哥羅選手葛裘維奇（Bojana Gojkovic），同樣挺進第2輪。

尋求衛冕奧運羽球男雙金牌的「麟洋配」李洋、王齊麟，分組預賽首戰以直落二橫掃世錦賽金牌組合、日本的小林優吾與保木卓朗，快意搶下首勝；混雙葉宏蔚、李佳馨則不敵香港的鄧俊文與謝影雪、吞下首敗。

桌球混雙組合林昀儒、陳思羽16強對上法國的李布隆（Alexis Lebrun）與袁嘉楠，兩人扛住地主龐大加油團的壓力以4比2搶勝、挺進8強。體操「亞洲貓王」唐嘉鴻則在單槓資格賽以總分14.933、排名第2，順利晉級決賽。

射箭混雙資格歷經加射，台灣組合戴宇軒、雷千瑩以19比18擊敗荷蘭，如願搶下最後1張混雙入場券，對抗賽首輪將對上韓國。

輕艇女將張筑涵2度闖奧運，在輕艇激流女子K1預賽第2趟發生失誤，總排名23作收、無緣晉級，讓她留下遺憾。射擊女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤、余艾玟都沒能晉級決賽。