巴黎奧運／中華隊接力登場 羽球天后戴資穎女單將亮相

巴黎奧運開幕後將進入第2天賽事，中華代表隊繼續分頭出擊，「羽球天后」戴資穎將在分組預賽亮相，至於射箭女團也要在對抗賽首戰力拚美國。

中華隊「羽球天后」戴資穎在分組預賽首戰將迎戰比利時球員譚蓮妮，戴資穎生涯僅對戰譚蓮妮2次，全都以直落2輕鬆獲勝，由於奧運羽球女單每組僅取1人晉級，因此每場比賽都相當重要。

中華隊女子射箭代表隊也將於團體對抗賽出場，由老將雷千瑩領軍，搭配小將邱意晴、李彩綺，首場要對上美國隊，若能晉級，接下來8強要硬扛奪金大熱門的韓國隊。

桌球單打賽事也要開打，已在混雙晉級8強的林昀儒，男單64強首戰波多黎各阿方納多（BrianAfanador），另外小將高承睿、中華隊「一姊」鄭怡靜也都將在首輪上場小試身手。

受到天氣影響延賽一天的網球賽事也將趕進度，中華隊女雙組合謝淑薇、曹家宜將合拍亮相，希望順利開出紅盤。

至於籤運頗佳的中華隊「抗癌女拳王」陳念琴，將於女子66公斤級首輪登場，對手是多明尼加的葉南德茲（Moronta Hernandez）。