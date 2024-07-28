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奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

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奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

聯合報／ 特派記者藍宗標／巴黎即時報導
王齊麟（左）、李洋奪下巴黎奧運首勝。特派記者季相儒／攝影
王齊麟（左）、李洋奪下巴黎奧運首勝。特派記者季相儒／攝影

3年前東京奧運羽球男雙金牌王齊麟李洋，今天在巴黎奧運以衛冕者身分首度亮相，面對世界排名第7的日本組合保木卓朗／小林優吾，連續拿下兩局以21：16、21：10獲勝，踏出衛冕第1步。

世界羽球聯盟積分計算出錯，地主法國申訴成功，也讓男雙從原來16隊變成17隊，「麟洋配」所在的D組增至5隊，兩人在分組賽必須多打1場變成4場，爭取前兩名晉級8強。

王齊麟（右）、李洋（左）奪下巴黎奧運首勝。圖／讀者洪群超提供
王齊麟（右）、李洋（左）奪下巴黎奧運首勝。圖／讀者洪群超提供

「麟洋配」世界排名第9，李洋打完巴黎奧運後，9月台北公開賽將是退休前「最後一舞」，今天面對日本組合，首局一度以14：14僵持，接下來連拿3分，維持領先優勢，在18：16後再度連下3分勝出。

王齊麟、李洋第2局愈打愈順，兩人未受到太大威脅，直落二過關奪下分組賽首勝。

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